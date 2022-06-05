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Украинцы получат бесплатные билеты на игру Чемпионата мира по футболу

Фото: Украинские беженцы смогут посетить матч Уэльс-Украина бесплатно (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинские беженцы смогут бесплатно посетить финал плей-офф Чемпионата мира по футболу. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) и правительство Уэльса выделит 100 бесплатных билетов для украинцев, которые спасаются от войны.

Об этом сообщает BBC.

Матч Уэльс - Украина состоится в Кардиффе 5 июня на арене "Кардифф Сити Стэдиум". Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Украинцы, которые проживали в Уэльсе до начала вторжения России в Украину, обратились к футбольной ассоциации с просьбой поддержать беженцев и выдать им билеты.

Валлийцы с украинскими корнями подчеркнули, что будут во время матча петь украинский гимн в поддержку Украины. Также на матч приглашен посол Украины.

"Я хотел бы тепло поприветствовать украинскую команду и ее болельщиков в Кардиффе. Это будет возможность для нас подтвердить нашу поддержку Украины, которая борется с жестокими военными действиями России", - сказал первый министр Уэльса Марк Дрейфорд.

Стадион в Кардиффе вмещает 33 000 зрителей и все билеты уже проданы. Из них 5% от всех билетов были выделены для футбольной ассоциации Украины.

Украинская команда вышла в финал плей-офф, обыграв Шотландию со счетом 3:1 в Глазго и теперь сыграет с Уэльсом за место на чемпионате мира 2022 в Катаре.

А команда Уэльса надеется впервые пройти квалификацию на турнир впервые с 1958 года.

Все бесплатные билеты распределяет футбольная ассоциация Уэльса, а контакты украинских беженцев в Кардиффе помогают собрать семьи, которые приютили у себя пострадавших от российской агрессии и волонтеры.

Кстати, ранее мы писали о том, какие прогнозы на матч Уэльс-Украина и кому букмекеры прогнозируют победу.

А еще мы писали о том, что легендарный Пеле обратился к Путину и потребовал остановить злобное вторжение в Украину.

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