Украинцы получат бесплатные билеты на игру Чемпионата мира по футболу

Матч Уэльс - Украина состоится в Кардиффе 5 июня на арене "Кардифф Сити Стэдиум". Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Украинцы, которые проживали в Уэльсе до начала вторжения России в Украину, обратились к футбольной ассоциации с просьбой поддержать беженцев и выдать им билеты.

Валлийцы с украинскими корнями подчеркнули, что будут во время матча петь украинский гимн в поддержку Украины. Также на матч приглашен посол Украины.

"Я хотел бы тепло поприветствовать украинскую команду и ее болельщиков в Кардиффе. Это будет возможность для нас подтвердить нашу поддержку Украины, которая борется с жестокими военными действиями России", - сказал первый министр Уэльса Марк Дрейфорд.

Стадион в Кардиффе вмещает 33 000 зрителей и все билеты уже проданы. Из них 5% от всех билетов были выделены для футбольной ассоциации Украины.

Украинская команда вышла в финал плей-офф, обыграв Шотландию со счетом 3:1 в Глазго и теперь сыграет с Уэльсом за место на чемпионате мира 2022 в Катаре.

А команда Уэльса надеется впервые пройти квалификацию на турнир впервые с 1958 года.

Все бесплатные билеты распределяет футбольная ассоциация Уэльса, а контакты украинских беженцев в Кардиффе помогают собрать семьи, которые приютили у себя пострадавших от российской агрессии и волонтеры.