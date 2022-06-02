Пеле обратился к Путину: остановите злобное вторжение в Украину
Легенда бразильского футбола Пеле публично призвал президента России Владимира Путина положить конец его "злобному и неоправданному" вторжению в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Я хочу обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие", - заявил Пеле.
Он также отметил, что этот конфликт злой, неоправданный и не приносит народу ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений.
В последний раз Пеле и Путин встречались в Москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. Президент РФ тогда назвал Пеле одним из своих любимых игроков.
Ранее мы сообщали, что в сверхзрелищном поединке сборная Украины одолела сопротивление национальной команды Шотландии (3:1) и вышла в финал квалификации к чемпионату мира в Катаре.
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