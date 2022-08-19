Украинцы отмечают Яблочный Спас: что нужно сделать в праздник Преображение Господне

История и традиции большого народно-христианского праздника

Православная Церковь стала отмечать Преображения с IV века. Этот праздник является одним из самых больших, после Пасхи, двунадесятых праздников. В эту дату вспоминают о событии откровения преображенного Христа апостолам Петру, Иакову и Иоанну, когда, взойдя на Фавор, одежды Иисуса стали белого цвета, и сам он излучал сияние. Суть праздника также в человеческой благодарности Богу за данные плоды.

Преображение припадает на Успенский пост или Спасовку, когда верующие придерживаются ограничений в пищи, однако в этот день позволительно кушать рыбу, масло, пить вино.

Яблочный Спас также называют еще Великим Спасом, а в народе праздник имел светское значение, и символизировал праздник урожая. Так, издавна укоренился обычай в эту дату освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, венки, пчелиные соты, мак, морковь, лук, а также лекарственное зелье (базилики и бархатцы).

В праздник Яблочный Спас 19 августа едят яблоки, груши, виноград (фото: pixabay.com/jill111)

Что нужно сделать на Яблочный Спас, а что строго запрещалось

Бытовало правило, по которому плоды нового урожая можно пробовать только после освящения их в церкви в праздник Преображения. Тут стоит упомянуть о суеверии, что если до 19 августа отведать яблоки, груши, виноград нового урожая, то умершие родственники на небесах не получат праздничного угощения, а женщина, нарушившая этот запрет и съевшая такое яблоко, принимает на себя первородный грех Евы.

Также на Спас по обычаям нужно было выпекать первый хлеб из нового урожая, ставить в углу первого снопа и вязать "дедовую бороду" из последней части нескошенного поля.

После того, как корзины с фруктами освящались в храмах, следовало угостить яблоком нищего, поделиться плодами со своими родственниками.

В праздник 19 августа принято угощать друг друга освященными яблоками (фото: zhmerynka.city)

Между тем верили, что есть яблоки в праздничную дату 19 августа в одиночестве является плохой приметой.

Строго запрещалось в праздничный день выполнять работы на огородах и в саду, устраивать уборку в доме, стирать, шить и вязать.

Девушки 19 августа старались расчесывать косы именно гребнем из древесины яблони, так как считалось, что тогда волосы были густыми и пышными.

Еще одно табу на Яблочный Спас касалось причинение вреда любым насекомым - запрещалось убивать даже вредителей.

К слову, бытовала такая примета, что если в этот день на руку одновременно садятся две мухи, то весь год человеку будут сопутствовать удача и успех.

Важные приметы на Яблочный Спас