Украинцы остались без интернета: не работает один из крупнейших провайдеров

16 апреля сотни тысяч украинцев, которые пользуются услугами провайдера "Триолан", остались без доступа в интернет.

Об этом рассказали в пресс-службе провайдера в Telegram после того, как социальные сети наводнили жалобы недовольных юзеров.

Что пишут украинцы

Сотни украинцев в один момент добавились в чат "Триолана", где жалуются на неработающий интернет.

Ау, 30 мин. не могу дозвониться, интернет отсутствует

Не работает интернет на ХТЗ, невозможно дозвониться!

Здравствуйте, нет интернета. Харьков, ул. Метростроителей, 15

У меня вообще ни один сайт не открывает

Что это. Я не могу зайти в свой кабинет.

С телефона работает, с ноута - нет

Меня щас клиент вывернет наизнанку. Не могу зайти на Гугл Диск

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В чем причина?

"Внимание, сейчас наблюдается кратковременное отсутствие доступа к сети в различных городах. Причины и время восстановления выясняем. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в "Триолан".

Позже работники добавили, что данная ситуация связана с работой ДНС-серверов.

Около 13:00 в компании заявили, что работы по восстановлению связи и устранению проблем завершены.

"Если услуга не заработала - рекомендуем перезагрузить ваше оборудование", - добавили работники.

"Триолан" - группа операторов связи, оказывающих телекоммуникационные услуги в ряде городов Украины. Это один из крупнейших провайдеров и операторов кабельного телевидения страны, который обслуживает сотни тысяч украинцев.