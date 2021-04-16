Українці лишилися без інтернету: не працює один з найбільших провайдерів

16 квітня сотні тисяч українців, які користуються послугами провайдера "Тріолан", залишилися без доступу в інтернет.

Про це розповіли в прес-службі провайдера в Telegram після того, як соціальні мережі наводнили скарги невдоволених юзерів.

Що пишуть українці

Сотні українців у один момент додалися в чат "Тріолан", де скаржаться на непрацюючий інтернет.

Ау, 30 хв. не можу додзвонитися, інтернет відсутній

Не працює інтернет на ХТЗ, неможливо додзвонитися!

Привіт, немає інтернету. Харків, вул. Метробудівників, 15

У мене взагалі жоден сайт не відкриває

Що це. Я не можу зайти в свій кабінет.

З телефону працює, з ноута - ні

Мене зараз клієнт виверне навиворіт. Не можу зайти на Гугл Диск

Скриншот

У чому причина?

"Увага, зараз спостерігається короткочасна відсутність доступом до мережі у різних містах. Причини та час відновлення з'ясовуємо. Дякуємо за розуміння та приносимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомили в "Тріолан".

Пізніше працівники додали, що дана ситуація пов'язана з роботою ДНС-серверів.

Близько 13:00 у компанії заявили, що роботи по відновленню зв'язку і усуненню проблем завершено.

"Якщо послуга не запрацювала - рекомендуємо перезавантажити ваше обладнання", - додали працівники.

"Тріолан" - група операторів зв'язку, які надають телекомунікаційні послуги у ряді міст України. Це один з найбільших провайдерів і операторів кабельного телебачення країни, який обслуговує сотні тисяч українців.