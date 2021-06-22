Украинцы остались в этом году без черешен: цены просто космические

Черешен по доступным ценам украинцы скорее всего не увидят. И эксперты прогнозируют такую же ситуацию и с грушами. Неблагоприятные погодные условия стали основной причиной неурожая и последний раз такое было около 10 лет назад.

Что произошло с черешнями и какая сейчас цена у любимых ягод, рассказали эксперты в эфире " Сніданок 1+1 ".

По словам специалистов, дефицит черешни возник из-за неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки и обильные дожди в Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях привели к тому, что черешен почти нет.

На рынках и в магазинах Украины черешня в продаже появляется, однако цена за килограмм просто космическая. В среднем килограмм черешни стоит от 100 до 120 гривен.

Как сообщают нам жители западных областей, там цена намного выше. На рынке можно найти от 150 гривен за килограмм, а в супермаркетах и магазинах – от 180 до 200 гривен за килограмм.

Специалисты утверждают, что цены в ближайшее время снижаться не будут, так как черешни очень мало и сезон скоро закончится.

Кроме того, подобная ситуация может возникнуть и с урожаем груш в 2021 году. Они также сильно пострадали из-за погодных условий и весенних заморозков.

Экономисты прогнозируют, что цены на вишню, абрикосы, персики и сливы в этом году тоже будут "кусаться" – ожидается подорожание в среднем на 15%.