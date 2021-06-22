ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы остались в этом году без черешен: цены просто космические

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 12:20
Украинцы остались в этом году без черешен: цены просто космические Фото: Украинцы остались без черешен в 2021 году (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Черешен по доступным ценам украинцы скорее всего не увидят. И эксперты прогнозируют такую же ситуацию и с грушами. Неблагоприятные погодные условия стали основной причиной неурожая и последний раз такое было около 10 лет назад.

Что произошло с черешнями и какая сейчас цена у любимых ягод, рассказали эксперты в эфире "Сніданок 1+1".

По словам специалистов, дефицит черешни возник из-за неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки и обильные дожди в Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях привели к тому, что черешен почти нет.

На рынках и в магазинах Украины черешня в продаже появляется, однако цена за килограмм просто космическая. В среднем килограмм черешни стоит от 100 до 120 гривен.

Как сообщают нам жители западных областей, там цена намного выше. На рынке можно найти от 150 гривен за килограмм, а в супермаркетах и магазинах – от 180 до 200 гривен за килограмм.

Специалисты утверждают, что цены в ближайшее время снижаться не будут, так как черешни очень мало и сезон скоро закончится.

Кроме того, подобная ситуация может возникнуть и с урожаем груш в 2021 году. Они также сильно пострадали из-за погодных условий и весенних заморозков.

Экономисты прогнозируют, что цены на вишню, абрикосы, персики и сливы в этом году тоже будут "кусаться" – ожидается подорожание в среднем на 15%.

Напомним, ранее мы писали о том, что огурцы начали дорожать из-за обильных дождей.

А также рассказывали, что цены на клубнику в Украине начали опускаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
черешня цены
LITE
Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники
Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники