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В Украине резко упали цены на клубнику: сколько стоит в разных регионах

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Пятница 11 июня 2021 15:02
В Украине резко упали цены на клубнику: сколько стоит в разных регионах Фото: цены на клубнику резко упали (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине цена на клубнику в июне начала резко снижаться. Эксперты говорят, что это связано с улучшением погодных условий, и стоимость ягод будет снижаться дальше.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам аналитиков, погодные условия привели к ускорению темпов созревания клубники в большинстве регионов Украины. Поэтому цена на ягоду начала падать.

Какая цена на клубнику?

В Киеве, 10 июня, мелкооптовые цены на клубнику не опускались ниже 50 грн/кг. А уже 11 июня ее уже можно приобрести за 35 грн/кг. Оптовые цены на ягоду в южных регионах примерно соответствуют ценам в Киеве. Но в западном регионе стране, в частности, во Львове, клубнику продают в среднем на 7-10 грн / кг дороже. Все потому, что там сезон только начинается, а массово ягода поступает из более южных регионов.

Эксперты прогнозируют, что пик сбора клубники может прийтись на 15-18 июня, когда цены могут опуститься до минимальных показателей. А вот оптовая цена может упасть до уровня 25 грн / кг.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий на рынках Украины аномально долго не было клубники открытого грунта, поэтому тепличные ягоды продавались в среднем в два раза дороже, чем в прошлом году.

Ранее мы писали, что врачи рассказали, кому категорически запрещено есть клубнику.

Также, кому категорически нельзя есть черешню.

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