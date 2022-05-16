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Украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ: у пропагандистов истерика

Россияне отличились новым нелепым фейком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России пропагандисты продолжают выдавать новые и нелепые фейки про Украину. На этот раз страна-агрессор заявила, что россиянам не следует жертвовать деньги на свою армию, так как некоторые финансы идут на нужды ВСУ.

Об этом сообщают в соцсети Twitter.

"В основном, мы выяснили, что 3/4 сбора денег организовывают украинцы. Которые на эти деньги, подсмеиваясь, покупают оружие и передают на передовую оружие нацистам. И на ваши деньги потом стреляют по нашим пацанам", - рассказал на видео пропагандист.

В комментариях пользователи подняли на смех заявления россиян.

  • Українці купують зброю нацистам? йо*нутий, чого б ми їм зброю купували? це ж наче армія нацистів ерефії наш найбільший постачальник, а не навпаки.
  • На їх же гроші робиться їх зброя, яку потім наші воїни собі забирають. Може - й тут треба б задуматись росіянам і не платити в бюджет гроші, бо їх злі укри відбирають?
  • Та все честно собирают на армию для борьбы с фашистами, не подкопаешься.

Как мы писали ранее, путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились.

Также мы сообщали, что пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом.

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