Украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ: у пропагандистов истерика

В России пропагандисты продолжают выдавать новые и нелепые фейки про Украину. На этот раз страна-агрессор заявила, что россиянам не следует жертвовать деньги на свою армию, так как некоторые финансы идут на нужды ВСУ.
Об этом сообщают в соцсети Twitter.
"В основном, мы выяснили, что 3/4 сбора денег организовывают украинцы. Которые на эти деньги, подсмеиваясь, покупают оружие и передают на передовую оружие нацистам. И на ваши деньги потом стреляют по нашим пацанам", - рассказал на видео пропагандист.
В комментариях пользователи подняли на смех заявления россиян.
Как мы писали ранее, путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились.
Также мы сообщали, что пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом.