Украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ: у пропагандистов истерика

В России пропагандисты продолжают выдавать новые и нелепые фейки про Украину. На этот раз страна-агрессор заявила, что россиянам не следует жертвовать деньги на свою армию, так как некоторые финансы идут на нужды ВСУ.

Об этом сообщают в соцсети Twitter.