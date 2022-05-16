Українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ: у пропагандистів істерика

У Росії пропагандисти продовжують видавати нові і безглузді фейки про Україну. Цього разу країна-агресор заявила, що росіянам не слід жертвувати гроші на свою армію, оскільки деякі фінанси йдуть на потреби ЗСУ.
Про це повідомляють у соцмережі Twitter.
"В основному, ми з'ясували, що 3/4 збору грошей організовують українці. Які на ці гроші, підсміюючись, купують зброю і передають на передову зброю нацистам. І на ваші гроші потім стріляють по наших пацанах", - розповів на відео пропагандист.
У коментарях користувачі підняли на сміх заяви росіян.
Як ми писали раніше, путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.
Також ми повідомляли, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.