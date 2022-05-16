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Українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ: у пропагандистів істерика

Росіяни відзначилися новим безглуздим фейком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії пропагандисти продовжують видавати нові і безглузді фейки про Україну. Цього разу країна-агресор заявила, що росіянам не слід жертвувати гроші на свою армію, оскільки деякі фінанси йдуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляють у соцмережі Twitter.

"В основному, ми з'ясували, що 3/4 збору грошей організовують українці. Які на ці гроші, підсміюючись, купують зброю і передають на передову зброю нацистам. І на ваші гроші потім стріляють по наших пацанах", - розповів на відео пропагандист.

У коментарях користувачі підняли на сміх заяви росіян.

  • Українці купують зброю нацистам? йо*нутий, чого б ми їм зброю купували? це ж наче армія нацистів ерефії наш найбільший постачальник, а не навпаки.
  • На їх же гроші робиться їх зброя, яку потім наші воїни собі забирають. Може - й тут треба б задуматись росіянам і не платити в бюджет гроші, бо їх злі укри відбирають?
  • Та все чесно збирають на армію для боротьби з фашистами, не підкопаєшся.

Як ми писали раніше, путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.

Також ми повідомляли, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.

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