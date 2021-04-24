Украинцы-обладатели премии Оскар: их имена стыдно не знать!

Анатолий Кокуш

В 2006 году наша украинская копилка пополнилась сразу двумя наградами: украинец Анатолий Кокуш получил две инженерно-технической награды американской киноакадемии. Но об этом по порядку.

Фото: Анатолий Кокуш со своими Оскарами (leonidkonovalov.ru)

Анатолий работал инженером-конструктором на киностудии им. Довженко в Киеве. Еще в 80-х годах он вместе с коллегами начал работу над идеей "авторобота" - четырехметрового крана, монтируемого на крыше любого авто. Камера на таком кране могла плавно вращаться на 360 градусов вокруг автомобиля, движущегося на большой скорости, была бы ограждена от внешних колебаний. Параллельно шла разработка специальных длинных кранов с вылетом стрелы до 25 м, которые позволили снимать сложные сцены в масштабных декорациях.

В 1990 году Анатолий Акимович основал собственную компанию "Фильмотехник". Финансов не хватало, но коллеги участвовали во всех специализированных международных выставках. На одной из таких выставок к ним подошел представитель режиссера Джеймса Кэмерона. Ему очень понравилась техника на стенде. Так оборудование Анатолия и попало в многомиллионный проект "Титаник". Помните момент, когда герои Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо "летят" на носу корабля? Вот этот кадр и многие другие снимались с помощью оборудования украинца!



Его изобретения оказались востребованными за рубежом - там ничего подобного на тот момент не было. Режиссеры не могли нарадоваться, что наконец у них получиться разместить камеру в самых недоступных местах.

На протяжении последующих десяти лет с помощью украинского оборудования было снято уже множество голливудских фильмов. Можно вспомнить сногсшибательные кадры из "Бэтмена", "Трои", "12 друзей Оушена", "Войны миров", "Форсажа", "Людей Икс", "Гарри Поттера", "Миссии невыполнимой" и других. Их бы не было, если бы не украинец Анатолий Кокуш.

В 2005 году на очередной выставке в Лос-Анджелесе к Анатолию подошли члены технического совета Киноакадемии и сказали, что рекомендуют его на соискателя технического Оскара. А через год украинец получил в Голливуде аж два Оскара: один за операторский кран с панорамной головкой, а второй за краны серии "Каскад".

Так спустя 20 лет его заметили в Украине и Голливуде! После этого сняли еще много фильмов ("Хоббит", "Звездные войны" и другие), а все благодаря украинской технике.

Сейчас компания "Фильмотехник" и сам Кокуш продолжают работать в Украине, на территории киностудии им. Довженко.

Варвара Каринская

Стоит отметить, что многие украинцы получали статуэтки, правда, имея при этом американский паспорт. Например, еще в 1949-м Оскар получила художница и модельер - харьковчанка Варвара Каринская, которая создавала костюмы для фильма Виктора Флеминга "Жанна Д’Арк".

До 40 лет Каринская жила в Харькове. Но в 1920-х она уехала в Париж, где стала создавать костюмы для балета по эскизам Сальвадора Дали и Марка Шагала. Затем она переезжает в Америку и быстро завоевывает Голливуд. Шила для Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Ингрид Бергман... Без чудесных рук Варвары Андреевны обойтись не могли и называли ее "скорой помощью". Было такое, что пора начинать съемки, но готовое платье плохо сидит, и Каринская могла это очень быстро исправить. Прямо на съемочной площадке могла сотворить из подручных средств костюмы, которые приводили всех в восторг.

Фото: Варвара Каринская (imdb.com)

Ну а костюмы для фильма "Жанна Д'Арк" поразили оскаровское жюри. И когда хрупкая женщина поднялась на сцену за статуэткой, то вместе с ней встал весь зал.

Кстати, также Варвара была номинирована на Оскар за костюмы к фильму-балету "Ганс Христиан Андерсен".

Джек Пеланс

В 1992 году за роль второго плана в комедии о ковбоях "Городские пижоны" Оскар получил один известный актер Голливуда - Джек Пеланс. На церемонии он произнес речь и заявил, что его зовут Владимир и настоящая фамилия Палагнюк.

А когда начал отжиматься на одной руке прямо на сцене, весь зал аплодировал стоя!



На историческую родину Палагнюк впервые приехал в 1996 году. Был знаком с многими режиссерами. Увлекался украинской историей, разговаривал на украинском языке и мечтал о роли гетмана Ивана Мазепы. Хотя самой большой мечтой была роль Тараса Бульбы.

Евгений Мамут

Еще один харьковчанин Евгений Мамут получил в 1988 году технический Оскар за эффект ластика для фильма "Хищник" с Арнольдом Шварценегером.



Выпускник ХПИ в 1970-х был частым гостем во Дворце студентов, где находилась любительская киностудия. В США Мамут эмигрировал в начале 1980-х. За четверть века Евгению удалось приложить руку к созданию спецэффектов во многих картинах, среди которых "Леди-Ястреб", "Грязные танцы", "Матрица" и десятки других.

Квитка Цисык

Один из самых весомых Оскаров в сокровищницу украинской гордости принесла икона мирового вокала - певица Квитка Цисык.

Девушка родилась в Америке, но украинский язык и песни всегда звучали в ее семье. Именно Цисык исполнила саундтрек к фильму "Ты - свет моей жизни" (в фильме песню исполняет героиня Диди Конн). И эта песня настолько растрогала миллионы сердец, что в 1978 году киноакадемики назвали ее лучшей песней года.

Сама Квитка говорила, что хоть пела она на английском языке - душу вкладывала украинскую.



Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля (в 01:30).