Оскар 2021: эти фильмы чаще всего гуглят украинцы

До вручения премии Оскар 2021 осталось несколько дней. В этом году из-за пандемии COVID-19 93-ю по счету церемонию перенесли с 28 февраля на 25 апреля.

Накануне этого важного события в мире кино Google проанализировал запросы украинских пользователей и выяснил, кто из номинантов этого года пользовался наибольшей популярностью.

Так, если бы от украинских пользователей Google зависело, кто станет обладателем Оскара 2021, то главный приз за лучший фильм получил бы чернокомедийный триллер "Девушка, подающая надежды" с Кэри Маллиган в главной роли.

На втором месте по числу запросов драма "Отец" с Энтони Хопкинсом, а на третьем - биографический фильм Дэвида Финчера "Манк", который в этом году получил больше всех номинаций - десять.

Рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина:

Девушка, подающая надежды Отец Манк Земля кочевников Минари Суд над Чикагской семеркой Звук металла Иуда и Черный Мессия

Среди номинантов на Оскар 2021 за главную женскую роль украинцы чаще всего искали Кэри Маллиган, номинированную за фильм "Девушка, подающая надежды".

Кэри Маллиган претендентка на Оскар 2021 (кадр из фильма "Девушка, подающая надежды")

За ней следуют Ванесса Кирби и двукратная обладательница Оскара Фрэнсис Макдорманд.

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды") Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины") Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников") Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза") Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей")

Из претендентов на награду за главную мужскую роль украинцев больше всего интересовал прославленный Энтони Хопкинс, который за роль в фильме "Отец" получил шестую номинацию на Оскар.

Энтони Хопкинс претендент на Оскар 2021 (кадр из фильма "Отец")

На втором месте - Гэри Олдман, сыгравший заглавную роль в фильме "Манк", а на третьем - Чедвик Боузман, получивший номинацию посмертно за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Энтони Хопкинс ("Отец") Гэри Олдман ("Манк") Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") Риз Ахмед ("Звук металла") Стивен Ен ("Минари")

В категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" украинцы чаще всего искали трогательный анимационный фильм "Душа" от студий Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures.

Душа Вперед Барашек Шон: Фермагеддон Путешествие на Луну Легенда о волках

Где смотреть церемонию Оскар 2021 в Украине

Церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля (в 01:30).

Известно, что комментировать грандиозное событие будет ведущий программы "Ранок з Україною" и нового тревел-шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Сергей Саржевский.

Кроме того, ведущие - Алена Винницкая и звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук - познакомят украинских зрителей с лентами-номинантами на Оскар 2021 и раскроют все подробности церемонии: расскажут о новых правилах кинопремии, нестандартной реализации церемонии, подготовке к событию, трендах и скандалах, сопровождавших ее.