Оскар 2021: эксперты обновили прогноз по победителям премии

Оскар 2021 давно уже объявил номинантов. И мы уже можем отметить несколько главных претендентов на победу в главной кинопремии мира.

Триумфаторов в основных номинациях спрогнозировал в комментарии Styler главный редактор контента в MEGOGO Евгений Гребенников.

Так, по его словам, награду за "Лучший фильм года" может забрать кинолента "Земля кочевников" или "Минари". А также, с меньшей вероятностью, но вполне возможно, что это будет драма "Отец".

Лучшим режиссером года может стать Дэвид Финчер за черно-белый байопик "Манк" или Хлои Чжао за ленту "Земля кочевников".

Премию за лучшую мужскую роль, говорит эксперт, может получить Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец" или посмертно Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза"), который ушел в августе 2020 года.

"Оба кандидата показали свой сильный актерский талант", - отмечает Гребенников.

Энтони Хопкинс (фото: wikipedia.org)

Если говорить о номинации "Лучшая женская роль", то тут "все кандидатки достойны награды" (ранее мы писали, что основная претендентка - британская актриса Кэри Маллиган).

"Сложно выделить кого-то одного", - отмечает он.

"Что касается главного победителя - того, кто возьмет и лучший фильм, и сценарий адаптированный / оригинальный, и лучший режиссер - скорее всего, его не будет в этом году", - поделился мнением Евгений.

Кэри Маллиган (фото: Getty Images)

Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.