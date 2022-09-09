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Украинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы II

Новина українською →
Киев, Пятница 09 сентября 2022 17:08
Украинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы II Коллаж РБК-Украина: в Киеве несут цветы к посольству Британии в память о Елизавете II
Автор: Владимир Костырин

Жители и гости Киева несут к зданию посольства Великобритании букеты цветов, чтобы почтить память Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет.

Кадры такой дани уважения памяти британского монарха в пятницу, 9 сентября, сделал корреспондент "Апострофа" Роман Петушков.

Как видно на снимках, люди оставляют около дверей здания посольства, расположенного по адресу улица Десятинная, 9, красивые пышные букеты. На некоторых из них ленточки черного цвета, как траурные цветы.

Таким образом украинцы разделяют скорбь британского народа и демонстрируют глубокое уважение почившей королевы Елизаветы II, которая неизменно проявляла поддержку Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы IIУкраинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы IIУкраинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы IIУкраинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы II

В память о почившей Елизавете II в Киеве люди приносят цветы к посольству Британии (фото: apostrophe.ua)

Напомним, что всего несколько недель назад, в День Независимости Украины, королева Великобритании присоединилась к поздравлениям с праздником с теплой речью. В своем обращении к украинской нации и президенту Владимиру Зеленскому Елизавета II отметила, что "в этот сверхсложный год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру будет возможность отметить свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем".

Также британский монарх выражала свою поддержку Украине и без слов, подбирая для выхода на публичные мероприятия наряды в сине-желтых тонах, под цвет нашего флага.

Украинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы IIУкраинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы IIУкраинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы II

Цветы приносят к зданию британского посольства в Киеве в память о Елизавете II (фото: apostrophe.ua)

Елизавета II также заботилась о беженцах из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российского вторжения, и нашли убежище в Британии.

Напомним, ранее появилось последнее фото королевы, и на нем Елизавета II улыбается.

А также мы рассказывали о том, как Елизавета II поддерживала народ Украины.

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Киев Великобритания посольство Елизавета II
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