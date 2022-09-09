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Українці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети II

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 17:08
Українці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети II Колаж РБК-Україна: у Києві несуть квіти до посольства Британії в пам'ять про Єлизавету II
Автор: Володимир Костирін

Жителі та гості Києва несуть до будівлі посольства Великої Британії букети квітів, щоб вшанувати пам'ять Єлизавети II, яка померла 8 вересня у віці 96 років.

Кадри такої данини поваги пам'яті британського монарха в п'ятницю, 9 вересня, зробив кореспондент "Апостроф" Роман Пєтушков.

Як видно на знімках, люди залишають біля дверей будівлі посольства, розташованого за адресою вулиця Десятинна, 9, красиві пишні букети. На деяких з них стрічки чорного кольору, як траурні квіти.

Таким чином українці поділяють скорботу британського народу і демонструють глибоку повагу покійної королеви Єлизавети II, яка незмінно проявляла підтримку України, особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Українці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети IIУкраїнці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети IIУкраїнці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети IIУкраїнці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети II

На згадку про покійну Єлизавету II у Києві люди приносять квіти до посольства Британії (фото: apostrophe.ua)

Нагадаємо, що всього кілька тижнів тому, на День Незалежності України, королева Великої Британії долучилася до привітань зі святом з теплою промовою. У своєму зверненні до української нації та президента Володимира Зеленського Єлизавета II зазначила, що "в цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по всьому світу матиме можливість відзначити свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають нас у майбутньому".

Також британський монарх висловлювала свою підтримку Україні й без слів, підбираючи для виходу на публічні заходи вбрання в синьо-жовтих тонах, під колір нашого прапора.

Українці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети IIУкраїнці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети IIУкраїнці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети II

Квіти приносять до будівлі британського посольства в Києві в пам'ять про Єлизавету II (фото: apostrophe.ua)

Єлизавета II також дбала про біженців з України, які були змушені покинути свої будинки через російське вторгнення, і знайшли прихисток в Британії.

Нагадаємо, раніше з'явилося останнє фото королеви, і на ньому Єлизавета II посміхається.

А також ми розповідали про те, як Єлизавета II підтримувала народ України.

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Київ Великобританія посольство Єлизавета II
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