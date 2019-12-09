Неожиданно: назван лучший город Украины

Лучшим городом Украины оказался Житомир. При этом на втором месте находится Ивано-Франковск, а на третьем - Винница. Именно эти города украинцы назвали лучшими по уровню возможностей и свобод. Об этом сообщается на странице Социологической группы "Рейтинг" в Facebook.

Оценку городов проводили по 9 параметрам, включая возможность свободно выражать свои мысли, без трудностей передвигаться по всем частям города, возможность принимать участие в процессе решений в городе, разнообразно проводить свободное время, получать достойное образование, заниматься самореализацией и предпринимательской деятельностью, получать достаточно денег за работу, реализовать свои духовные потребности.

Значение индекса оценивается от 1 (ужасно) до 5 (отлично).

Рейтинг городов Украины

Данные результаты появились после опроса, который проводился с 6 сентября по 10 октября в 24 областных центрах Украины. При этом в вопросе не принимали участия временно неподконтрольные Украине территории. Всего оценивали города 19200 респондентов.

Напомним, что украинцы назвали лучшие страны для трудоустройства. Больше всего жителей Украины хотели бы поехать на заработки в Германию. Далее по популярности идет Польша и Чехия.