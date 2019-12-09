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Украинцы назвали лучшие страны для трудоустройства

Новости » Экономика     09.12.2019 - 14:50
Украинцы назвали лучшие страны для трудоустройства
Иллюстративное фото (Pixabay)

Респонденты выбирают Германию и Польшу

Среди жителей украинских городов, которые хотели бы поехать на работу за границу, в сентябре 2019 года наибольшей популярностью пользуется Германия (27%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, на втором месте по популярности Польша (27%). Далее идут Чехия (17%), Канада (14%), США (13%), Италия (8%), Великобритания (7%), Испания (6%) и Россия (6%).

Украинцы назвали лучшие страны для трудоустройства

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института. Данные были собраны в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка состояла из 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре 2019 года 35% жителей украинских городов думали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали. По данным опроса, для 50% желающих уехать за границу мотивом является обеспечение материальных потребностей семьи, для 27% важен мотив самореализации, а 17% респондентов не верят в будущее Украины.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, по состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей.

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