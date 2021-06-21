Украинцы научили австрийцев песне про Путина: теперь все поют на улицах (видео)

"Поклонники Украины и Австрии собрались вместе в старом городе Бухареста, чтобы спеть знаменитую песню о президенте России. "Путин Ху**оооооо! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла..." - подписано видео.

На кадрах видно, что украинцы исполняют хит вместе с австрийцами под всеобщий восторг проходящих мимо людей.

Видео: Украинские болельщики научили австрийских знаменитой кричалке про Путина (instagram.com/zoryalondonsk)

Где и когда смотреть футбол

Матч Украина - Австрия состоится в Бухаресте (Румыния) на Национальном стадионе. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Третий поединок команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы будет транслировать ТРК "Украина". Старт - в 18:50.

С каким счетом украинцам нужно сыграть для выхода в плей офф

Согласно турнирной таблице, если сборная Украины сможет хотя бы не проиграть - мы выйдем в 1/8 финала. Нашу команду в игре с Австрией устроит как победа, так и ничья.

Если же украинцы прорвутся в плей офф, нас ждет в 1/8 сильнейшая команда - сборная Италии.

Для справки

"Путин - ху**о!" - знаменитая кричалка, которую придумали и впервые исполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове 30 марта 2014 года на совместном марше с фанами "Шахтера". Вследствие песенка широко распространилась, получив ряд обработок и вариаций и стала интернет-мемом.