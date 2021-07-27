Украинцы начали получать новые "платежки" со штрафами

В квитанциях можно наблюдать две новые графы - "Инфляционная составляющая задолженности" и "3% годовых".

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столичные коммунальщики начали начислять жителям столицы, которые имеют долги за отопление и горячую воду, дополнительные платежи. Причиной этого называют стремительно растущий объем задолженности.

Зампред КГГА отметил, что в столице есть люди, владеющие шикарными квартирами и условиями, но специально нежелающие оплачивать "коммуналку".

"К таким будут приниматься достаточно жесткие меры. И мы вынуждены это делать. Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках для того, чтобы стимулировать нормальную платежную дисциплину", - отметил заместитель председателя КГГА.

Можно ли не платить?

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, что инфляционный платеж не может быть обязательным, ведь на это нет законных оснований. То есть, получается вы не обязаны платить в этих графах.

Павлюк отметил, что были прецеденты, когда людям, у которых нет долга, начислялись странные суммы.

"Инфляционный платеж однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований. К тому же он, как и 3% годовых, не является штрафами. Это в "Киевтеплоэнерго" решили таким образом собрать дополнительные средства с потребителей", - рассказал Олег Попенко.