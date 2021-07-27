Українці почали отримувати нові "платіжки" зі штрафами

У квитанціях можна спостерігати дві нові графи - "інфляційна складова заборгованості" і "3% річних".

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що столичні комунальники почали нараховувати жителям столиці, які мають борги за опалення та гарячу воду, додаткові платежі. Причиною цього називають стрімко зростаючий обсяг заборгованості.

Заступник голови КМДА зазначив, що в столиці є люди, які володіють шикарними квартирами і умовами, але спеціально не бажають оплачувати "комуналку".

"До таких будуть вживатися досить жорсткі заходи. І ми змушені це робити. Тому виставляється коефіцієнт інфляції в платіжках для того, щоб стимулювати нормальну платіжну дисципліну", - зазначив заступник голови КМДА.

Чи можна не платити?

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів, що інфляційний платіж не може бути обов'язковим, адже на це немає законних підстав. Тобто, виходить ви не зобов'язані платити в цих графах.

Павлюк зазначив, що були прецеденти, коли людям, у яких немає боргу, нараховувалися дивні суми.

"Інфляційний платіж однозначно не може бути обов'язковим, адже на це немає жодних законних підстав. До того ж він, як і 3% річних, не є штрафами. Це в "Київтеплоенерго" вирішили таким чином зібрати додаткові кошти зі споживачів", - розповів Олег Попенко.