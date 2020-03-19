Украинцы начали массово покупать экзотический фрукт: цена сильно выросла

В Украине резко выросла цена на лимоны (Коллаж РБК-Украина)

Из-за вспышки коронавируса в Украине люди начали покупать лимоны килограммами

Коронавирус в Украине заставил людей еще больше задуматься о своем здоровье и профилактике. Так, в украинских супермаркетах резко подскочила цена на лимоны, так как украинцы начали массово скупать цитрусовые, чтобы противостоять простуде. Если раньше люди покупали этот фрукт поштучно, то теперь "гребут" килограммами. Об этом сообщает ТСН.

Цена на лимоны за последнюю неделю выросла на 15%, теперь за этот продукт просят от 45 до 55 гривен за килограмм. Более демократичная цена на лимоны из Турции, цитрусовые из Испании обойдутся дороже.

Отметим, что лимоны богаты витамином С, который очень хорошо помогает при простуде и ОРВИ. В Украину они поставляются из Турции и Аргентины, Испании.

Кстати, если вы хотите выбрать по-настоящему спелый лимон, не обращайте внимания на интенсивность желтой окраски, а лучше обратите внимание на блеск его кожицы. Спелый, но свежий лимон сверкает как полированный. Потрогайте лимон, он должен быть достаточно жестким. Мягкий лимон — перезрелый лимон

По форме лимоны могут быть круглыми, овальными, с вытянутыми плодоножками или кончиками, а также иметь удлиненные плоды. Причиной такого разнообразия являются сорта этих цитрусовых. По вкусу практически все разновидности одинаковы.

В Украине вырос спрос на лимоны (ТСН)

Как мы ранее писали, из-за карантина в Украине взлетели цены на овощи, которые в народе еще называют "противовирусными". Это касается лука и чеснока.