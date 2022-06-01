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Как украинцы могут привезти валюту из-за границы: важные правила

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 18:38
Как украинцы могут привезти валюту из-за границы: важные правила Фото: какие правила ввоза наличной валюты в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы, которые возвращаются на родину из других стран, могут привозить с собой валюту с соблюдением важных правил перемещения через границу таких ценностей.

Об этом передали на сайте Национального банка Украины.

Какие требования к ввозу валюты из-за границы действуют сегодня:

Наличную валюту и банковские металлы граждане могут перемещать через таможенную границу Украины без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро.

Если сумма равна или выше, такое декларирование обязательно.

Письменное декларирование предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы, пояснил регулятор.

Несовершеннолетние украинцы имеют право привозить валюту из-за границы по тем же правилам относительно суммы для декларирования. Если более 10 тысяч евро (в эквиваленте), то заполняет декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, его законный представитель.

Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины - нет.

"Обращаем ваше внимание, что нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять нужно", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее в Нацбанке разъяснили, какие денежные переводы за границу разрешены.

Также мы рассказывали, как из Европы отправить посылку в Украину, и публиковали список почтовых сервисов.

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Национальный банк Украины
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