Как украинцы могут привезти валюту из-за границы: важные правила

Украинцы, которые возвращаются на родину из других стран, могут привозить с собой валюту с соблюдением важных правил перемещения через границу таких ценностей.

Об этом передали на сайте Национального банка Украины.

Какие требования к ввозу валюты из-за границы действуют сегодня:

Наличную валюту и банковские металлы граждане могут перемещать через таможенную границу Украины без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро.

Если сумма равна или выше, такое декларирование обязательно.

Письменное декларирование предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы, пояснил регулятор.

Несовершеннолетние украинцы имеют право привозить валюту из-за границы по тем же правилам относительно суммы для декларирования. Если более 10 тысяч евро (в эквиваленте), то заполняет декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, его законный представитель.

Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины - нет.

"Обращаем ваше внимание, что нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять нужно", - подчеркивается в заявлении.