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Як українці можуть привезти валюту з-за кордону: важливі правила

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Середа 01 червня 2022 18:38
Як українці можуть привезти валюту з-за кордону: важливі правила Фото: які правила ввезення валюти готівкою в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українці, які повертаються на батьківщину з інших країн, можуть привозити з собою валюту з дотриманням важливих правил переміщення через кордон таких цінностей.

Про це передали на сайті Національного банку України.

Які вимоги до ввезення валюти з-за кордону діють сьогодні:

Готівкову валюту та банківські метали громадяни можуть переміщувати через митний кордон України без письмового декларування митному органу в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.

Якщо сума дорівнює або перевищує, таке декларування обов'язкове.

Письмове декларування передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі точних даних про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми, пояснив регулятор.

Неповнолітні українці мають право привозити валюту з-за кордону за тими ж правилами стосовно суми для декларування. Якщо понад 10 тисяч євро (в еквіваленті), то заповнює декларацію від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, її законний представник.

Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України - немає.

"Звертаємо вашу увагу, що нормативно-правові акти НБУ не вимагають подання підтвердних документів про зняття/придбання/обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну, тоді як при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку роз'яснили, які грошові перекази за кордон дозволені.

Також ми розповідали, як з Європи відправити посилку в Україну, і публікували список поштових сервісів.

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Національний банк України
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