Украинцы могут получить пенсию только в этих банках: полный список

Пенсии в Украине люди смогут получать в определенных банках. Сейчас этот список обновили и в него вошли новые финансовые учреждения.
Министерство финансов на своем сайте опубликовало их полный список.
По состоянию на 1 сентября 2021 года в этих финучреждениях осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы "бюджетникам". Всего в Украине есть 45 банков, где можно получить денежные выплаты.
"В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 №1231, Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков по состоянию на 01.09.2021", - сказано в сообщении министерства.
Выплата пенсий в Украине производится за текущий месяц общей суммой в установленные сроки, но не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсия в Украине может выплачиваться и по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
Как мы ранее писали, в Украине граждане смогут получить недоплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти.