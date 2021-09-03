Украинцы могут получить пенсию только в этих банках: полный список

Пенсии в Украине люди смогут получать в определенных банках. Сейчас этот список обновили и в него вошли новые финансовые учреждения.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в этих финучреждениях осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы "бюджетникам". Всего в Украине есть 45 банков, где можно получить денежные выплаты.

"В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 №1231, Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков по состоянию на 01.09.2021", - сказано в сообщении министерства.

Полный список банков выглядит так:

АО "Ощадбанк" АО КБ "ПриватБанк" АО АБ "Укргазбанк" АО "Укрэксимбанк" АО "Агропросперис Банк" АО "КБ "Аккордбанк " АО "Акцент-банк" АО "Альфа-банк" АО "Банк Альянс" АО "Банк Восток" АО "Банк инвестиций и сбережений" АО "Банк Кредит Днепр" АО "БАНК" Украинский капитал" АО КБ "Глобус Банк" АО "Восточно-украинский банк "Грант" АО "Идея Банк" АО АКБ "Индустриалбанк" АО "Коммерческий Индустриальный Банк" АО "АКБ "КОНКОРД" АО "Кредитвест Банк" АО "Креди Агриколь Банк" АО "Кредобанк" АО "Кристалбанк" АО АКБ "Львов" АО "Мегабанк" АО "МетаБанк" АО "Международный инвестиционный банк" АО "Мотор-банк" АО "МТБ Банк" АО "ОТП Банк" АО АБ "Пивденный" АО "Пиреус Банк МКБ" АО "Поликомбанк" АО "Полтава-банк" АО "Правекс Банк" АО "ПроКредит Банк" АО "Первый украинский международный банк" АО "АКБ "Радабанк" АО "Райффайзен Банк" АО "Скай Банк" АО "Таскомбанк" АО "Укрстройинвестбанк" АО "УкрСиббанк" АО "Универсал Банк" АО "Юнекс Банк"

Когда получают пенсию украинцы

Выплата пенсий в Украине производится за текущий месяц общей суммой в установленные сроки, но не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсия в Украине может выплачиваться и по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.