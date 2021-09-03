Українці можуть отримати пенсію тільки в цих банках: повний список

Пенсії в Україні люди зможуть отримувати в певних банках. Зараз цей список оновили і до нього увійшли нові фінансові установи.
Міністерство фінансів на своєму сайті опублікувало їх повний список.
Станом на 1 вересня 2021 року в цих фінустановах здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати "бюджетникам". Всього в Україні є 45 банків, де можна отримати грошові виплати.
"Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, допомог, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1231, Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.09.2021", - сказано в повідомленні Міністерства.
Виплата пенсій в Україні проводиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені терміни, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія. Пенсія в Україні може виплачуватися і за дорученням, оформленим відповідно до законодавства.
Як ми раніше писали, в Україні громадяни зможуть отримати недоплачені пенсії своїх родичів, які були їм нараховані до дня смерті.