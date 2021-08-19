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Украинцы могут получить компенсацию за перебои со светом: сколько и куда обращаться

Автор: Владимир Костырин

В Украине внесли изменения в порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и предоставления компенсаций потребителям за их несоблюдение. Также Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ужесточила штрафы компаниям за перебои со светом.

Об этом рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий в своем Facebook.

Что изменилось в стандартах качества электроснабжения

  • установлена компенсация за отсутствие одной фазы в течение более 24 часов для потребителей, присоединенных к электрическим сетям по трехфазной схеме электропитания;
  • усиление с 1 января 2022 года стандарта по продолжительности аварийных перерывов с 24 до 22 часов;
  • установление гарантированных стандартов продолжительности плановых перерывов в электроснабжении с предупреждением потребителей. Допустимая продолжительность плановых перерывов со светом сокращается с 24 часов до не более 12 часов (в не зимние месяцы) и 6 часов (в зимние месяцы). Для серьезных плановых работ (реконструкция и замена сетей) продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 24 часа (в не зимние месяцы) и 8 часов (в зимние месяцы);
  • увеличение размеров сумм компенсаций для отдельных стандартов (относительно аварийных перерывов, длящихся более 24 часов (а с 1 января 2021-го - 22 часов), и сроков устранения причин.

Какой размер компенсации

Бабий обратила внимание на введенный с 1 июля 2021 года стандарт качества в электроснабжении - относительно частоты перерывов, согласно которому каждый потребитель, у которого в предыдущие 12 календарных месяцев (в том числе, предшествовавших 1 июля), количество перебоев со светом превышало допустимый стандарт - имеет право на получение компенсации.

  • для бытового потребителя это 200 гривен
  • для небытового потребителя - 600 гривен
  • плюс 50 гривен за каждый перерыв сверх установленного стандарта.

Допустимое количество перерывов продолжительностью более 1 часа в течение 12 месяцев составляет:

Аварийные перебои (по вине компании):

  • не более 6 часов перерывов для городов и поселков городского типа;
  • не более 8 часов перерывов для сельской местности.

Плановые перерывы - не более 11 перерывов.

Куда обращаться за компенсацией

Потребители при наличии проблем с частыми перерывами в электроснабжении могут обращаться к операторам систем распределения, с которыми заключен договор о предоставлении услуг по распределению (передачи) электрической энергии.

Для этого нужно написать заявление о предоставлении компенсаций за несоблюдение гарантированного стандарта по количеству перерывов в электроснабжении в течение 12 календарных месяцев в точке распределения потребителя (продолжительностью более 1 часа).

Напомним, в Украине с 1 октября заработают новые тарифы на электроэнергию для населения.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию весной 2022 года.

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НКРЭКУ