Украинцы могут получить компенсацию за перебои со светом: сколько и куда обращаться

В Украине внесли изменения в порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и предоставления компенсаций потребителям за их несоблюдение. Также Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ужесточила штрафы компаниям за перебои со светом.
Об этом рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий в своем Facebook.
Бабий обратила внимание на введенный с 1 июля 2021 года стандарт качества в электроснабжении - относительно частоты перерывов, согласно которому каждый потребитель, у которого в предыдущие 12 календарных месяцев (в том числе, предшествовавших 1 июля), количество перебоев со светом превышало допустимый стандарт - имеет право на получение компенсации.
Допустимое количество перерывов продолжительностью более 1 часа в течение 12 месяцев составляет:
Аварийные перебои (по вине компании):
Плановые перерывы - не более 11 перерывов.
Потребители при наличии проблем с частыми перерывами в электроснабжении могут обращаться к операторам систем распределения, с которыми заключен договор о предоставлении услуг по распределению (передачи) электрической энергии.
Для этого нужно написать заявление о предоставлении компенсаций за несоблюдение гарантированного стандарта по количеству перерывов в электроснабжении в течение 12 календарных месяцев в точке распределения потребителя (продолжительностью более 1 часа).
Напомним, в Украине с 1 октября заработают новые тарифы на электроэнергию для населения.
Ранее сообщалось, что Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию весной 2022 года.