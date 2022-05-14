Украинцы могут получить 4 тысячи евро через "Дія": как оформить и кому их дадут

В Украине запустили гранты на поддержку украинского бизнеса во время войны на портале "Дія". Помощь рассчитана на поддержку 300 микро-предприятий и малых предприятий.
Кто сможет получить такой грант и как его оформить, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поддержка таких предприятий во время войны – одна из самых важных задач государства, так как они основывают фундамент экономики страны. Подать заявку в "Дія" можно уже сейчас. Размер гранта – 125 тысяч гривен (4000 евро).
Бизнес, который размещен в области, где ведутся или велись боевые действия.
Бизнес, который выехал из этих областей и временно развернулся в более безопасном месте.
Бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но все равно продолжает работать и может это подтвердить.
Бизнес, который зарегистрирован на позже 31 декабря 2021 года в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях.
У бизнеса есть основной КВЕД из этого списка.
Конечный бенефициар бизнеса исключительно гражданин Украины.
Приоритет в отборе будет предоставляться компаниям, которые создают жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия из независимых бизнес-экспертов.
1. Зайти на портал "Дія" по этой ссылке
2. Зарегистрироваться или авторизоваться на портале в кабинете гражданина с помощью электронной подписи.
3. Заполнить онлайн-форму заявки.
4. Подписать заявку электронной подписью и отправить.
Сообщение о решении специальной комиссии придет на электронную почту, которая указана в заявке. Срок обработки заявок - до 30 июня 2022 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию".
А также рассказывали о том, что Монобанк вернул важные для украинцев сервисы.