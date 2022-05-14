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Украинцы могут получить 4 тысячи евро через "Дія": как оформить и кому их дадут

Фото: В Дия можно подать заявку на получение гранта для бизнеса (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине запустили гранты на поддержку украинского бизнеса во время войны на портале "Дія". Помощь рассчитана на поддержку 300 микро-предприятий и малых предприятий.

Кто сможет получить такой грант и как его оформить, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что поддержка таких предприятий во время войны – одна из самых важных задач государства, так как они основывают фундамент экономики страны. Подать заявку в "Дія" можно уже сейчас. Размер гранта – 125 тысяч гривен (4000 евро).

Кто может подать заявку на грант

Бизнес, который размещен в области, где ведутся или велись боевые действия.

Бизнес, который выехал из этих областей и временно развернулся в более безопасном месте.

Бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но все равно продолжает работать и может это подтвердить.

Бизнес, который зарегистрирован на позже 31 декабря 2021 года в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях.

У бизнеса есть основной КВЕД из этого списка.

Конечный бенефициар бизнеса исключительно гражданин Украины.

Приоритет в отборе будет предоставляться компаниям, которые создают жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия из независимых бизнес-экспертов.

Как оформить заявку

1. Зайти на портал "Дія" по этой ссылке

2. Зарегистрироваться или авторизоваться на портале в кабинете гражданина с помощью электронной подписи.

3. Заполнить онлайн-форму заявки.

4. Подписать заявку электронной подписью и отправить.

Сообщение о решении специальной комиссии придет на электронную почту, которая указана в заявке. Срок обработки заявок - до 30 июня 2022 года.

На что можно будет потратить грант

  • Сохранение и создание новых рабочих мест, заработная плата
  • Закупка/замена оборудования
  • Закупка сырья и материалов
  • Аренда помещений
  • Лизинг оборудования (кроме автомобилей, мотоциклов и других личных видов транспорта)
  • Другие траты, которые направлены на восстановление хозяйской деятельности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию".

А также рассказывали о том, что Монобанк вернул важные для украинцев сервисы.

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