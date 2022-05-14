Українці можуть отримати 4 тисячі євро через "Дія": як оформити і кому їх дадуть

Він зазначив, що підтримка таких підприємств під час війни – одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони засновують фундамент економіки країни. Подати заявку в "Дія" можна вже зараз. Розмір гранту - 125 тисяч гривень (4000 євро).

Хто може подати заявку на грант

Бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії.

Бізнес, який виїхав з цих областей і тимчасово розвернувся в більш безпечному місці.

Бізнес, який постраждав в результаті бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Бізнес, який зареєстрований на пізніше 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях.

У бізнесу є основний КВЕД з цього списку.

Кінцевий бенефіціар бізнесу виключно громадянин України.

Пріоритет у відборі надаватиметься компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

Як оформити заявку

1. Зайти на портал "Дія" по цьому посиланню

2. Зареєструватися або авторизуватися на порталі в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.

3. Заповнити онлайн-форму заявки.

4. Підписати заявку електронним підписом і відправити.

Повідомлення про рішення спеціальної комісії прийде на електронну пошту, яка вказана в заявці. Термін обробки заявок-до 30 Червня 2022 року.

На що можна буде витратити грант