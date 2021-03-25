Украинцы могут остаться без вакцины от COVID-19: что произошло

Украинцы могут остаться без индийской вакцины Covishield. Дело в том, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Индия временно приостанавливает производство вакцины

Рост числа заболеваний в самой Индии означает, что внутри станы понадобится большое количество вакцины. Ожидается, что этот шаг, названный официальными лицами "временным ограничением", повлияет на поставки до конца апреля.

Также известно, что власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.

"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - отмечает издание.

Отмечается, от этого решения могут пострадать 90 стран, в которых действует программа Всемирной организации здравоохранения Covax.

Что говорят в Украине

Депутат Слуги народа Михаил Радуцкий написал в Facebook, что посольство Индии якобы направило в МИД Украины письмо, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений об Индии как производителе вакцины AstraZeneca (CoviShield).

Депутат предполагает, что поставка следующей партии CoviShield в Украину "может быть отложена на определенный срок".

"Министерство здравоохранения и МИД должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", – написал депутат.

Отметим, что в МИД и Минздраве пока никаких сообщений о задержке вакцинации не поступало.