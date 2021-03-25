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Українці можуть залишитися без вакцини від COVID-19: що сталося

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 09:02
Українці можуть залишитися без вакцини від COVID-19: що сталося фото: вакцинація в Україні може тимчасово зупинитися (Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українці можуть залишитися без індійської вакцини Covishield. Справа в тому, що Індія тимчасово призупинила експорт вакцини від коронавірусу Oxford-AstraZeneca через зростання випадків захворювання в країні.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Великобританії.

Індія тимчасово призупиняє виробництво вакцини

Зростання числа захворювань у самій Індії означає, що всередині стани знадобиться велика кількість вакцини. Очікується, що цей крок, названий офіційними особами "тимчасовим обмеженням", вплине на постачання до кінця квітня.

Також відомо, що влада Індії дозволили з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старше 45 років.

"Ніякого експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - відзначають в виданні.

Повідомляється, від цього рішення можуть постраждати 90 країн, у яких діє програма Всесвітньої організації охорони здоров'я Covax.

Що говорять в Україні

Депутат Слуги народу Михайло Радуцький написав у Facebook, що посольство Індії нібито направило в МЗС України лист, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв про Індію як виробника вакцини AstraZeneca (CoviShield).

Депутат припускає, що поставка наступної партії CoviShield в Україну "може бути відкладена на певний строк".

"Міністерство охорони здоров'я і МЗС повинні якомога швидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави і українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин", – написав депутат.

Відзначимо, що в МЗС і МОЗ поки ніяких повідомлень про затримку вакцинації не надходило.

Як ми раніше писали, Індія може обмежити поставки COVID-вакцини в Україну.

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