Украинцы могут остаться без пенсий: над кем нависла угроза

По данным министерства социальной политики, в законодательство необходимо внести новые нормы, иначе работающим без официального оформления не хватит для оформления пенсий 15 лет страхового стажа.

В ведомстве отметили, что решить проблему людей, занятых в "теневом секторе экономики", поможет новый законопроект, который должны будут рассматривать вскоре в Верховной Раде.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире канала "Украина 24" уточнила, что документ уже направили на экспертизу в Международную организацию труда.

Чиновник рассказала, что их инициатива позволит засчитать требуемые рабочие годы украинцам, которые работают неофициально.

В ведомстве проинформировали, что 15 лет стажа может не хватить около 500 тысячам граждан.

Между тем, согласно последним данным Госстата, в Украине фактически каждый пятый работник трудится без оформления и является социально незащищенным.

Так, около 3,27 млн человек полностью или частично заняты неформально.

К ним также еще дополнительно стоит причислить граждан, которые получают зарплату "в конверте", не оформляют работу по совместительству, имеют другие договоры вместо трудовых. Но - без официальных данных об этом.

Напомним, перед этим в Минсоцполитики объяснили, что пенсия на уровне прожиточного минимума будет выплачиваться людям, которые проработали 5 лет. В ведомстве подчеркивали, что государство должно гарантировать людям: