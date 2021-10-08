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Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейки

Новина українською →
Пятница 08 октября 2021 21:28
Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейки Показали советские монеты, которые можно дорого продать (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Если у вас случайно завалялись советские копейки, то вы можете неплохо заработать на них. В частности, за одну такую монету можно получить более десяти тысяч гривен.

Как выглядят монеты и какие у них особенности - читайте в нашем материале ниже.

Так, спросом у нумизматов пользуются не все советские монеты, а лишь деньги раннего советского периода, которые были высечены в 20-30-е годы прошлого века.

20-копеечную монету 1931 года выпуска удалось продать за 43 951 гривну. За эту монету очень активно торговались, покупатели повышали свои ставки 193 раза.

Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейкиМонету в 20 копеек 1931 года продали на аукционе за бешеные деньги (violity.com)

Также на аукцион выставили похожую білонну монету в 20 копеек 1931 года. Текущая цена на монету 75 000 гривен. До конца аукциона осталось 3 дня. Отмечается, что в реставрации монета не была и состояние ее отличное.

Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейкиБилонную монету 20-копийон 1931 года выставили на аукцион (violity.com)

Отметим, что белонные монеты - неполноценные монеты, покупательная способность которых превышает стоимость содержащегося в них металла.

Монету СССР 3-копейки из алюминиевой бронзы 1943 года тоже выставили на аукцион. На фото видно, что монета в плохом состоянии. Текущая цена на лот 15 000 рублей, а это на сегодня курс (0.3317) 4 975 гривен.

Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейкиМоне СССР 1943 года выставили на аукцион (violity.com)

Похожую монету 3 копейки 1937 года из алюминиевой бронзы также продают на аукционе. Текущая ее цена 1 000 000 рублей, а по курсу это составляет 331 700 тысяч гривен. На фото можно увидеть, что монета в хорошем состоянии.

Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейкиМонету 1937 года продают на аукционе (violity.com)

На аукционе была выставлена редкая 2-копеечная монета 1931 года выпуска. Текущая ее цена составляет 50 000 рублей, а это 16 585 тысяч гривен. Монета полностью состоит из бронзы.

Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейкиМонета 3-копейки 1931 года (violity.com)

Конечно, за монеты позднего советского периода таких денег не выручить. У коллекционеров ценятся именно деньги, отчеканенные в 20-30-е годы прошлого века. Тогда копеек выпускалось мало, и большинство из них впоследствии потерялось. А по окончанию советской эпохи многие монеты просто были выброшены владельцами на свалку.

Ранее мы сообщали, что за эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч.

Также мы писали, как выглядит 500-гривневая монета, которую мало кто видел.

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