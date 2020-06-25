Украинцы могут менять имя за 5 гривен: какая процедура

В Минюсте рассказали о процедуре смены имени и фамилии
В Украине граждане могут поменять свое имя и фамилию, а также отчества. Такая услуга доступна для всех желающих с 16 лет, или даже с 14-ти - при условии согласия родителей или опекунов. Какие цены, условия и процедура - расскажет Styler.
Отметим, что услуга также доступна онлайн, заявление рассматривают в трехмесячный срок (но в случае необходимости могут увеличить этот термин еще до 3 месяцев), а некоторых случаях украинцам могут отказать в смене имени.
Об этом 25 июня рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального управления Минюста в городе Киеве.
Смена имени доступна не только для подростков, но и для детей. Это возможно в том случае, когда оба родителя меняют фамилию - тогда для изменения фамилии ребенка, которому исполнилось 7 лет, необходимо его согласие на это.
В отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) по месту жительства подается заявление вместе с такими документами:
В Минюсте обратили внимание, что такой перечень в зависимости от оснований изменения могут отличаться.
Подать заявление на смену имени возможно через веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" dracs.minjust.gov.ua или через Портал государственных услуг igov.gov.ua.
Заявление рассматривается в трехмесячный срок со дня его подачи. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен, но не более чем на 3 месяца.
После получения разрешения заявителю (в течение 3 месяцев) необходимо обратиться в ДРАЦС для составления актовой записи об изменении имени или фамилии. Если он этого не сделает без уважительных причин - разрешение потеряет силу.
Для смены имени необходимо только уплатить государственную пошлину - 5 гривен 10 копеек.
Если процедура повторная, то это удовольствие обойдется в десять раз дороже и цена вопроса составит 51 гривну.
Ранее сообщалось, что в Украине назвали самые популярные имена детей в 2020 году.
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Автор: Владимир Костырин