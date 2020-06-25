Украинцы могут менять имя за 5 гривен: какая процедура

Центр предоставления административных услуг (фото: РБК-Украина)

В Минюсте рассказали о процедуре смены имени и фамилии

В Украине граждане могут поменять свое имя и фамилию, а также отчества. Такая услуга доступна для всех желающих с 16 лет, или даже с 14-ти - при условии согласия родителей или опекунов. Какие цены, условия и процедура - расскажет Styler.

Отметим, что услуга также доступна онлайн, заявление рассматривают в трехмесячный срок (но в случае необходимости могут увеличить этот термин еще до 3 месяцев), а некоторых случаях украинцам могут отказать в смене имени.

Об этом 25 июня рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального управления Минюста в городе Киеве.

Смена имени доступна не только для подростков, но и для детей. Это возможно в том случае, когда оба родителя меняют фамилию - тогда для изменения фамилии ребенка, которому исполнилось 7 лет, необходимо его согласие на это.

Какие документы нужно подать для смены имени и фамилии

В отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) по месту жительства подается заявление вместе с такими документами:

свидетельство о рождении заявителя;

свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (в случае, если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

свидетельства о перемене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

фотография заявителя;

квитанция ​​об уплате государственной пошлины.

В Минюсте обратили внимание, что такой перечень в зависимости от оснований изменения могут отличаться.

Как подать заявление в интернете

Подать заявление на смену имени возможно через веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" dracs.minjust.gov.ua или через Портал государственных услуг igov.gov.ua.

Сколько ждать для смены имени

Заявление рассматривается в трехмесячный срок со дня его подачи. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен, но не более чем на 3 месяца.

После получения разрешения заявителю (в течение 3 месяцев) необходимо обратиться в ДРАЦС для составления актовой записи об изменении имени или фамилии. Если он этого не сделает без уважительных причин - разрешение потеряет силу.

Сколько стоит поменять имя

Для смены имени необходимо только уплатить государственную пошлину - 5 гривен 10 копеек.

Если процедура повторная, то это удовольствие обойдется в десять раз дороже и цена вопроса составит 51 гривну.

Когда могут отказать в изменении имени или фамилии

на основании уголовное производство в отношении заявителя или его пребывания под административным надзором;

наличие не погашенной судимости, или не снятой в установленном законом порядке;

официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении заявителя в розыск;

предоставление заявителем ложных сведений.

Ранее сообщалось, что в Украине назвали самые популярные имена детей в 2020 году.

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Автор: Владимир Костырин