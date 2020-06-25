В Украине назвали самые популярные имена детей в 2020 году

Самые популярные имена детей в Украине в 2020 году (фото: pixabay.com)

В Минюсте назвали самые популярные имена рожденных в этом году

Министерство юстиции Украины назвало самые популярные имена, которыми украинцы называли своих детей с начала 2020 года. Оказалось, что самое популярное имя для мальчиков - это Артем, а для девочек - София.

Также популярными оказались такие имена для мальчиков, как Матвей, Максим, Давид, Иван, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей и Александр. Для девочек - Анастасия, Виктория, Алиса, Луна, Анна, Вероника, Полина и Мария.

Самые популярные имена детей в Украине с 2020 года (фото: facebook.com/minjust.official)

Из этого списка имен можно выделить женское имя Луна, поскольку оно необычное.

Напомним, что на Закарпатье родители назвали своего новорожденного сына Зеленский, в честь президента Украины.

Стоит отметить, что в западной части Украины люди часто называют своих детей достаточно необычными именами, не теми, которые мы все привыкли слышать. К примеру, в Ужгороде в мае детей называли Вогнедар, Демьян, Леонард, Оливия, Элина.

Но все же чаще всего ужгородцы давали мальчикам более традиционные имена - Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Девочек же называли Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

При этом кто и действительно удивил весь мир именем своего ребенка, так это американский бизнесмен Илон Маск. Он назвал своего сына X Æ A-Xii (читается как "Экс Эш Эй-Твелв"). При этом изначально он дал ему имя X Æ A-12, но законы штата Калифорния запрещают в именах использовать арабские цифры. Поэтому имя пришлось немного изменить.

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Автор: Роман Мирончук