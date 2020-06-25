Українці можуть змінювати ім'я за 5 гривень: яка процедура

У Мін'юсті розповіли про процедуру зміни імені та прізвища
В Україні громадяни можуть змінити своє ім'я та прізвище, а також по батькові. Така послуга доступна для всіх бажаючих з 16 років, або навіть з 14-ти - за умови згоди батьків або опікунів. Які ціни, умови та процедура - розповість Styler.
Зазначимо, що послуга також доступна онлайн, заяву розглядають у тримісячний строк (але в разі необхідності можуть збільшити цей термін ще до 3 місяців), а деяких випадках українцям можуть відмовити у зміні імені.
Про це 25 червня розповіли в прес-службі Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту в місті Києві.
Зміна імені доступна не тільки для підлітків, але й для дітей. Це можливо в тому випадку, коли обоє батьків змінюють прізвище - тоді для зміни прізвища дитини, якій виповнилося 7 років, необхідна її згода на це.
У відділ державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання подається заява разом з такими документами:
В Мін'юсті звернули увагу, що такий перелік в залежності від підстав зміни можуть відрізнятися.
Подати заяву на зміну імені можливо через веб-портал "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" dracs.minjust.gov.ua або через Портал державних послуг igov.gov.ua.
Заява розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці.
Після отримання дозволу заявнику (протягом 3 місяців) необхідно звернутися у ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища. Якщо він цього не зробить без поважних причин - дозвіл втратить силу.
Для зміни імені необхідно лише сплатити державне мито - 5 гривень 10 копійок.
Якщо повторна процедура, то це задоволення обійдеться у десять разів дорожче і ціна питання складе 51 гривню.
Раніше повідомлялося, що в Україні назвали найпопулярніші імена дітей в 2020 році.
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Автор: Володимир Костирін