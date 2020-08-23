Украинцы могут лишиться субсидий: кто оказался в зоне риска

Некоторые категории граждан Украины могут лишиться субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это коснется тех, кто скрыл свои реальные доходы или не подал соответствующие документы.

Советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, кто из украинцев попал в группу риска и может остаться без субсидий в ближайшее время. Об этом он рассказал в программе "Сніданок 1+1".

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы, скрыл свои определенные доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или о возвращении тех сумм, которые были назначены неправомерно", - объяснил специалист и добавил, что тем, кто получал помощь незаконно, придется вернуть деньги государству.

"Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах. Если ошибся работник службы, то у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек неправильно подал документы, то это уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - объяснил Николай Шамбир.

Он отметил, что на данный момент министерство проводит дополнительные проверки граждан Украины. Проверяются все документы, которые были поданы украинцами, в том числе данные налоговой службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ужесточили правила назначения соцпособий.

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