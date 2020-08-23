Українці можуть втратити субсидії: хто опинився в зоні ризику

Деякі категорії громадян України можуть позбутися субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Це торкнеться тих, хто приховав свої реальні доходи або не подав відповідні документи.

Радник міністра соціальної політики Микола Шамбір розповів, хто з українців потрапив в групу ризику і може залишитися без субсидій найближчим часом. Про це він розповів у програмі "Сніданок 1+1".

"Будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи, приховав свої певні прибутки для того, щоб отримати субсидію. Мова йде про припинення виплат або про повернення сум, які були призначені неправомірно", - пояснив фахівець і додав, що тим, хто отримував допомогу незаконно, доведеться повернути гроші державі.

"Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву та декларацію про свої доходи. Якщо помилився працівник служби, то у людини нічого не заберуть, тому що не вона помилилася. Якщо людина неправильно подала документи, то це вже інша справа. Якщо людина подає декларацію і забула про доходи - це вже не зовсім правомірна дія", - пояснив Микола Шамбір.

Він зазначив, що на цей момент міністерство проводить додаткові перевірки громадян України. Перевіряються всі документи, які були подані українцями, в тому числі дані податкової служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні посилили правила призначення соцдопомоги.

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