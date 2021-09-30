Украинцы могут бесплатно лечиться в частных клиниках: как это сделать

Украинцы могут получить бесплатное медицинское обслуживание в частных клиниках по программе медицинских гарантий. В Национальной службе здоровья, который подчиняется Минздраву, рассказали, как это сделать, и за какие услуги можно не платить.
Вопрос медицинской помощи на безвозмездной основе в частных учреждениях обсуждался на пресбрифинге НСЗУ.
Получить бесплатно медицинскую помощь пациенты могут в частных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ.
На сегодня 271 частное медучреждение и более 500 врачей-ФЛП имеют такие договоренности.
"Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, которые работают с НСЗУ. Все они предоставляют медуслуги безвозмездно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты", - рассказали в службе.
Первичную медицинскую помощь оказывают 228 частных учреждений и 528 врачей-ФЛП.
Чтобы получить услугу в частном заведении на специализированном уровне бесплатно необходимо иметь электронное направление от семейного врача.
Также украинцы могут получить и специализированную медицинскую помощь. Ее бесплатно по договору с НСЗУ предоставляют 87 частных и 13 врачей-ФЛП.
Какие частные учреждения подписали договор с Национальной службой здоровья можно проверить по ссылке.
Подробно со списком услуг можно ознакомиться по ссылке здесь, какие из них можно получить бесплатно - здесь.