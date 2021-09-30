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Украинцы могут бесплатно лечиться в частных клиниках: как это сделать

Автор: Светлана Мащенко

Украинцы могут получить бесплатное медицинское обслуживание в частных клиниках по программе медицинских гарантий. В Национальной службе здоровья, который подчиняется Минздраву, рассказали, как это сделать, и за какие услуги можно не платить.

Вопрос медицинской помощи на безвозмездной основе в частных учреждениях обсуждался на пресбрифинге НСЗУ.

Получить бесплатно медицинскую помощь пациенты могут в частных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

На сегодня 271 частное медучреждение и более 500 врачей-ФЛП имеют такие договоренности.

"Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, которые работают с НСЗУ. Все они предоставляют медуслуги безвозмездно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты", - рассказали в службе.

Как получить бесплатную медицинскую помощь

Первичную медицинскую помощь оказывают 228 частных учреждений и 528 врачей-ФЛП.

Чтобы получить услугу в частном заведении на специализированном уровне бесплатно необходимо иметь электронное направление от семейного врача.

Также украинцы могут получить и специализированную медицинскую помощь. Ее бесплатно по договору с НСЗУ предоставляют 87 частных и 13 врачей-ФЛП.

Какие частные учреждения подписали договор с Национальной службой здоровья можно проверить по ссылке.

В программу медицинских гарантий входят следующие услуги:

  • Вакцинация от коронавируса
  • Ведение беременности в амбулаторных условиях.
  • Стоматологическая помощь.
  • Мобильные психиатрические бригады для помощи пациенту дома.
  • Хирургия в стационарных условиях для детей и взрослых.
  • Стационарная помощь без проведения хирургических операций.
  • Медицинская помощь во время родов.
  • Лечение онкобольных.
  • Лечение пациентов с ВИЧ.
  • Лечение туберкулеза.
  • Реабилитация больных и другие

Подробно со списком услуг можно ознакомиться по ссылке здесь, какие из них можно получить бесплатно - здесь.

Ранее мы писали, какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине бесплатны.

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медицинаНСЗУ