Українці можуть безкоштовно лікуватися в приватних клініках: як це зробити

Українці можуть отримати безкоштовне медичне обслуговування в приватних клініках за програмою медичних гарантій. В Національній службі здоров'я, що підпорядковується МОЗ, розповіли, як це зробити, і за які саме послуги можна не платити.
Питання медичної допомоги на безоплатній основі в приватних закладах обговорювалося на пресбрифінгу НСЗУ.
Отримати безоплатно медичну допомогу пацієнти можуть у приватних медзакладах, які мають договір з НСЗУ.
На сьогодні 271 приватний медзаклад і понад 500 лікарів-ФОП мають такі домовленості.
"Це майже 25% надавачів медичних послуг, які працюють з НСЗУ. Усі вони надають медпослуги безоплатно і в повному обсязі в межах пакетів, за якими вони уклали контракти", - розповіли в службі.
Первинну медичну допомогу надають 228 приватних закладів та 528 лікарів-ФОП.
Щоб отримати послугу у приватному закладі на спеціалізованому рівні безоплатно необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря.
Також українці можуть отримати й спеціалізовану медичну допомогу. Її безоплатно за договором с НСЗУ надають 87 приватних та 13 лікарів-ФОП.
Які приватні заклади підписали договір з Національною службою здоров’я можна перевірити за посиланням.
Детально зі списком послуг можна ознайомитися за посиланням тут, які з них можна отримати безкоштовно - тут.