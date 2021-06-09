Украинцы за месяц купили новых авто на 7 млрд: какие модели чаще всего выбирают

Где чаще всего покупают новые авто?

Лидером по количеству зарегистрированных новых "ласточек" стал Киев. Так, из столичных салонов в прошлом месяце выехало 3500 машин. Также, судя по всему, неплохо с деньгами дела обстоят у жителей Днепра, Харькова, Одессы и Запорожья.

Самый популярный ценовой диапазон авто, которые выбирают в Украине, - от 17 до 35 тыс. долларов. Это более 50% рынка. А средняя цена в мае составила 32 тыс. долларов (без учета стоимости дополнительного оборудования).

Какие авто предпочитают украинцы?

70% продаж - кроссоверы. Самой популярной маркой в ​​мае была Toyota, которых было продано более 1100 штук на сумму более 40 млн долларов.

Toyota RAV4 - бестселлер среди моделей и покрыл почти 6% продаж. Кроме него часто покупали Renault Duster и Kia Sportage.

Помимо этого, среди всех зарегистрированных автомобилей - три Rolls-Royce Cullinan по цене более 500 тыс. долларов каждый.

Фото: Rolls-Royce Cullinan (topgir.com.ua)

Также в прошлом месяце получили государственные номерные знаки Rolls-Royce Ghost (300 тыс. долларов), два Bentley Continental GT (по 280 тыс. долларов каждый) и один Bentley Flying Spur за 280 тыс. долларов.