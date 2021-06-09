Українці за місяць купили нових авто на 7 млрд: які моделі найчастіше вибирають

Де найчастіше купують нові авто?

Лідером за кількістю зареєстрованих нових "ластівок" став Київ. Так, зі столичних салонів минулого місяця виїхало 3500 машин. Також, судячи з усього, непогано з грошима справи йдуть у жителів Дніпра, Харкова, Одеси та Запоріжжя.

Найпопулярніший ціновий діапазон авто, які вибирають в Україні, - від 17 до 35 тис.доларів. Це понад 50% ринку. А середня ціна в травні склала 32 тис. доларів (без урахування вартості додаткового обладнання).

Яким авто віддають перевагу українці?

70% продажів - кросовери. Найпопулярнішою маркою в травні була Toyota, яких було продано понад 1100 штук на суму понад 40 млн доларів.

Toyota RAV4 - бестселер серед моделей і покрив майже 6% продажів. Крім нього часто купували Renault Duster та Kia Sportage.

Крім цього, серед усіх зареєстрованих автомобілів - три Rolls-Royce Cullinan за ціною понад 500 тис. доларів кожен.

Фото: Rolls-Royce Cullinan (topgir.com.ua)

Також минулого місяця отримали державні номерні знаки Rolls-Royce Ghost (300 тис. доларів), два Bentley Continental GT (по 280 тис. доларів кожен) і один Bentley Flying Spur за 280 тис. доларів.