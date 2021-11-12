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Украинцы массово покупают неэффективные лекарства: список вас удивит

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Пятница 12 ноября 2021 18:11
Украинцы массово покупают неэффективные лекарства: список вас удивит Список неэффективных лекарств в Украине (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине в 2020 году граждане потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. В частности, среди препаратов есть лекарства без доказанной или сомнительной эффективности.

Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Отмечается, что украинцы часто покупали – гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. Препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности. Но на них ушло более четверти из тех средств, которые люди тратят на лекарства в целом.

"Выводы неутешительны: 4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения", – говорится в сообщении.

Кроме того, много средств украинцы тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности, а именно на биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства и растительные препараты.

Также в инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипуляторные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

Список лекарств без доказанной эффективности:

  • S-аденозин-L-метионин;
  • Инозина пранобекс;
  • Тилорон;
  • Фенибут;
  • Депротеинизированный гемодериват из крови телят;
  • Arginine;
  • Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;
  • Метилэтилпиридинола сукцинат.

Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:

  • Протефлазид;
  • Уролесан;
  • Валериана;
  • Боярышника настойка;
  • Цветы ромашки;
  • Исла-МООС;
  • Синупрет Форте;
  • Простамол УНО;
  • Траумель S;
  • Эргоферон;
  • Афлубин;
  • Мастодинон;
  • Энгистол;
  • Оцилококцинум;
  • Бетаргин;
  • Сертобек ПРО;
  • РЕО;
  • Вита-Супрадин Актив;
  • Декристол D3 4000 ME;
  • Декристол D3 2000 ME.

Ранее мы сообщали, что врач рассказал о бесполезности популярного препарата в Украине.

Также мы писали, что в Украине проведут испытания еще двух лекарств от коронавируса.

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