Украинцы массово покупают неэффективные лекарства: список вас удивит
В Украине в 2020 году граждане потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. В частности, среди препаратов есть лекарства без доказанной или сомнительной эффективности.
Об этом пишет Центр общественного здоровья.
Отмечается, что украинцы часто покупали – гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. Препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности. Но на них ушло более четверти из тех средств, которые люди тратят на лекарства в целом.
"Выводы неутешительны: 4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения", – говорится в сообщении.
Кроме того, много средств украинцы тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности, а именно на биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства и растительные препараты.
Также в инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипуляторные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.
Список лекарств без доказанной эффективности:
- S-аденозин-L-метионин;
- Инозина пранобекс;
- Тилорон;
- Фенибут;
- Депротеинизированный гемодериват из крови телят;
- Arginine;
- Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;
- Метилэтилпиридинола сукцинат.
Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:
- Протефлазид;
- Уролесан;
- Валериана;
- Боярышника настойка;
- Цветы ромашки;
- Исла-МООС;
- Синупрет Форте;
- Простамол УНО;
- Траумель S;
- Эргоферон;
- Афлубин;
- Мастодинон;
- Энгистол;
- Оцилококцинум;
- Бетаргин;
- Сертобек ПРО;
- РЕО;
- Вита-Супрадин Актив;
- Декристол D3 4000 ME;
- Декристол D3 2000 ME.
Ранее мы сообщали, что врач рассказал о бесполезности популярного препарата в Украине.
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