Украинцы массово покупают неэффективные лекарства: список вас удивит

В Украине в 2020 году граждане потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. В частности, среди препаратов есть лекарства без доказанной или сомнительной эффективности.

Отмечается, что украинцы часто покупали – гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. Препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности. Но на них ушло более четверти из тех средств, которые люди тратят на лекарства в целом.

"Выводы неутешительны: 4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения", – говорится в сообщении.

Кроме того, много средств украинцы тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности, а именно на биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства и растительные препараты.

Также в инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипуляторные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

Список лекарств без доказанной эффективности:

S-аденозин-L-метионин;

Инозина пранобекс;

Тилорон;

Фенибут;

Депротеинизированный гемодериват из крови телят;

Arginine;

Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;

Метилэтилпиридинола сукцинат.

Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты: