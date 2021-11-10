В Украине проведут испытания еще двух лекарств от коронавируса: что известно
Фото: в Украине проведут испытания еще двух лекарств от коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от COVID-19. Запрос на испытания подали Китай и Германия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Согласно приказу министерства, в Украине испытают:
- китайский препарат "Проксалутамид". Испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19. Спонсором испытаний выступили США.
- немецкий препарат "COR-101". Это будет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.