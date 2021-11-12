Врач рассказал о бесполезности популярного препарата в Украине: запрещен в Европе и США

Актовегин - популярный препарат в Украине, который очень хорошо покупается. Его часто назначают при слабоумии, которое он не лечит. К тому же, лекарство запрещено в странах Европы и США.

Об этом сообщил медик Евгений Скрыпник на своей Facebook-странице

Доктор отметил, что многие используют актовегин и не задумываются о последствиях и эффективности.

"Интересный препарат, много лет занимавший и занимающий лидирующие позиции в продажах в аптечной сети в Украине", - отмечает врач.

Обычно этот препарат в Украине назначают тем, у кого проблемы с памятью, слабоумие. По словам врача, деменция не лечится никакими препаратами.

Состав препарата

Актовегин представляет собой депротеинизированный гемодериват из крови телят, содержащий только физиологические вещества. Что еще остается в составе - производитель не указывает.

"Фармакокинетика – неизвестна, даже в инструкции к препарату написано: "С помощью фармакокинетических методов невозможно изучить фармакокинетические характеристики препарата Актовегин (абсорбция, распределение и элиминация активных ингредиентов), поскольку он состоит только из физиологических компонентов, обычно имеющихся в организме", - уточняет Скрыпник.

В мире препарат запрещен

Актовегин производится для стран бывшего Советского Союза, где он продается стабильно. В большинстве Европейских стран, США, Канаде – запрещен. FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) не разрешает для использования Актовегин, уточнил врач.

Кстати, в ВОЗ, в перечне медицинских препаратов Актовегин также отсутствует.