Українці масово купують неефективні ліки: список вас здивує

В Україні у 2020 році громадяни витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування. Зокрема, серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності.

Зазначається, що українці часто купували – гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті з тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.

"Висновки невтішні: 4 з 10 придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні та відсутні в сучасних стандартах лікування", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, багато коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.

Також в інструкціях до застосування таких "ліків" може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.

Список ліків без доведеної ефективності:

S-аденозин-L-метіонін;

Інозину пранобекс;

Тилорон;

Фенібут;

Депротеїнізований гемодериват з крові телят;

Arginine;

Розчин ментолу в ментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової;

Метилетилпіридинолу сукцинат.

Найпопулярніші БАДи, рослинні та гомеопатичні препарати: