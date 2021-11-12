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Українці масово купують неефективні ліки: список вас здивує

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П'ятниця 12 листопада 2021 18:11
Українці масово купують неефективні ліки: список вас здивує Список неефективних ліків в Україні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у 2020 році громадяни витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування. Зокрема, серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності.

Про це пише Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що українці часто купували – гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті з тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.

"Висновки невтішні: 4 з 10 придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні та відсутні в сучасних стандартах лікування", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, багато коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.

Також в інструкціях до застосування таких "ліків" може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.

Список ліків без доведеної ефективності:

  • S-аденозин-L-метіонін;
  • Інозину пранобекс;
  • Тилорон;
  • Фенібут;
  • Депротеїнізований гемодериват з крові телят;
  • Arginine;
  • Розчин ментолу в ментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової;
  • Метилетилпіридинолу сукцинат.

Найпопулярніші БАДи, рослинні та гомеопатичні препарати:

  • Протефлазід;
  • Уролесан;
  • Валеріана;
  • Глоду настоянка;
  • Квіти ромашки;
  • Ісла-МООС;
  • Сінупрет Форте;
  • Простамол УНО;
  • Траумель S;
  • Ергоферон;
  • Афлубін;
  • Мастодинон;
  • Енгістол;
  • Оцилококцінум;
  • Бетаргін;
  • Сертобек ПРО;
  • РЕО;
  • Віта-Супрадин Актив;
  • Декрістол D3 4000 ME;
  • Декрістол D3 2000 ME.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповів про марність популярного препарату в Україні.

Також ми писали, що в Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу.

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