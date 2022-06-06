Украинцы изменили подход к поиску работы: о чем идет речь

По данным сервиса OLX Работа, который провел онлайн-опрос среди 3 тысяч респондентов, были выяснены настроения украинцев.

Какова текущая ситуация с работой

Так, среди опрошенных "голубых воротничков" (рабочих, занятых физическим трудом) 25% респондентов эвакуировались в другой город Украины, а 3% находятся за рубежом.

Среди тех, кто остался в Украине, работают 29%. Из них большинство (75%) сохранили работу, которую имели еще до войны, и территориально продолжают работать в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.

Те, кто, к сожалению, потерял работу, - либо уже ищут новое место (77%), либо планируют в ближайшее время (15%).

Украинцы готовы к новому опыту

Из-за войны и потребности в заработке многие готовы осваивать новые специальности, которые сейчас востребованы.

57% соискателей все еще надеются найти работу по своей специальности. А остальные ищут новый опыт. Среди них:

открыты к обучению, если его организует работодатель (63%);

готовы учиться самостоятельно/за свой счет (16%);

готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).

Новые сферы, которые готовы осваивать украинцы:

логистика/склад,

строительство,

торговля.

Большинство украинцев ищет постоянную работу с возможностью роста и денежным поощрением

Половина опрошенных работает на одном месте более 5 лет.

Это свидетельствует о готовности поисковиков выбирать постоянное место работы и оставаться с работодателем после победы. Аналогичные настроения и среди украинцев, которые планируют трудоустроиться и ищут вакансии.

Среди причин выбора компании, которые называют обе группы респондентов, на первом месте денежное поощрение и карьерный рост.