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Украинцы изменили подход к поиску работы: о чем идет речь

Фото: Украинцы изменили подход к поиску работы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Война в Украине стала причиной потери работы 5 миллионов украинцев. Из-за такого неутешительного положения вещей многие специалисты готовы менять профессию, осваивать новые специальности, а также менять уже существующую работу ради больших заработков.

Как изменились настроения и подход украинцев за последние месяцы - читайте ниже в нашем материале.

По данным сервиса OLX Работа, который провел онлайн-опрос среди 3 тысяч респондентов, были выяснены настроения украинцев.

Какова текущая ситуация с работой

Так, среди опрошенных "голубых воротничков" (рабочих, занятых физическим трудом) 25% респондентов эвакуировались в другой город Украины, а 3% находятся за рубежом.

Среди тех, кто остался в Украине, работают 29%. Из них большинство (75%) сохранили работу, которую имели еще до войны, и территориально продолжают работать в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.

Те, кто, к сожалению, потерял работу, - либо уже ищут новое место (77%), либо планируют в ближайшее время (15%).

Украинцы готовы к новому опыту

Из-за войны и потребности в заработке многие готовы осваивать новые специальности, которые сейчас востребованы.

57% соискателей все еще надеются найти работу по своей специальности. А остальные ищут новый опыт. Среди них:

  • открыты к обучению, если его организует работодатель (63%);
  • готовы учиться самостоятельно/за свой счет (16%);
  • готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).

Новые сферы, которые готовы осваивать украинцы:

  • логистика/склад,
  • строительство,
  • торговля.

Большинство украинцев ищет постоянную работу с возможностью роста и денежным поощрением

Половина опрошенных работает на одном месте более 5 лет.

Это свидетельствует о готовности поисковиков выбирать постоянное место работы и оставаться с работодателем после победы. Аналогичные настроения и среди украинцев, которые планируют трудоустроиться и ищут вакансии.

Среди причин выбора компании, которые называют обе группы респондентов, на первом месте денежное поощрение и карьерный рост.

Ранее мы писали, в каких странах и на какую зарплату украинцам предлагают работу.

Также сообщалось, кого ищут работодатели в Киеве и на какие зарплаты.

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