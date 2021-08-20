Украинцы имеют право на бесплатную помощь по дому: кто именно и как получить услугу

В Украине некоторые категории граждан могут воспользоваться "услугами натуральной помощи" от социальных работников, которая осуществляется на бесплатной основе.
Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.
Такая помощь предоставляется уязвимым категориям и тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.
Согласно государственному стандарту услуги натуральной помощи, разработанному Минсоцполитики, помощь в ведении ежедневных бытовых дел оказывается:
Для того чтобы социальные работники взяли граждан из указанных категорий под свою опеку, они или законные представители должны обратиться с таким заявлением в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или структурного подразделения по вопросам социальной защиты.
Помощь осуществляют члены команды из числа работников поставщика социальных услуг, которая состоит не менее чем из 3 человек.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве люди с инвалидностью могут бесплатно воспользоваться услугами социального такси.
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