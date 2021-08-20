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Українці мають право на безкоштовну допомогу по дому: хто саме і як отримати послугу

Автор: Володимир Костирін

В Україні деякі категорії громадян можуть скористатися "послугами натуральної допомоги" від соціальних працівників, яка здійснюється на безплатній основі.

Про це передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.

Така допомога надається вразливим категоріям і тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах.

Хто саме може отримати послугу

Згідно з державним стандартом послуги натуральної допомоги, розробленим Мінсоцполітики, допомога у веденні щоденних побутових справ надається:

  • громадянам похилого віку,
  • дітям з інвалідністю,
  • дітям-сиротам,
  • дітям, позбавленим батьківського піклування,
  • безпритульним,
  • самотнім,
  • та іншим соціально незахищеним верствам населення.

Яка допомога входить до програми

  • прибирання житла (косметична, волога, генеральна)
  • миття одягу, білизни;
  • пошиття або ремонт одягу (взуття);
  • стрижка волосся, підстригання нігтів;
  • миття та утеплення вікон;
  • побілка стіни вапном;
  • чистка пічних димоходів;
  • рубка дров і занос деревини (вугілля) до приміщення, розпалювання печі;
  • занос води;
  • обробка присадибної ділянки;
  • ремонтні роботи в господарстві;
  • допомога в заготівлі на зиму;
  • взимку розчищення снігу;
  • забезпечення гуманітарною допомогою.

Хто виконує роботу і як замовити послугу

Для того, щоб соціальні працівники взяли громадян із зазначених категорій під свою опіку, вони або законні представники повинні звернутися з такою заявою до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або структурного підрозділу з питань соціального захисту.

Допомогу здійснюють члени команди з числа працівників постачальника соціальних послуг, яка складається не менше ніж з 3 людей.

Раніше ми розповідали, що в Києві люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися послугами соціального таксі.

Нагадаємо також, що в Україні громадяни можуть отримати компенсацію за перебої з електропостачанням.

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Міністерство соціальної політики