Українці мають право на безкоштовну допомогу по дому: хто саме і як отримати послугу

В Україні деякі категорії громадян можуть скористатися "послугами натуральної допомоги" від соціальних працівників, яка здійснюється на безплатній основі.
Про це передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.
Така допомога надається вразливим категоріям і тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах.
Згідно з державним стандартом послуги натуральної допомоги, розробленим Мінсоцполітики, допомога у веденні щоденних побутових справ надається:
Для того, щоб соціальні працівники взяли громадян із зазначених категорій під свою опіку, вони або законні представники повинні звернутися з такою заявою до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або структурного підрозділу з питань соціального захисту.
Допомогу здійснюють члени команди з числа працівників постачальника соціальних послуг, яка складається не менше ніж з 3 людей.
Раніше ми розповідали, що в Києві люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися послугами соціального таксі.
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