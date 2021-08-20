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Украинцы имеют право на бесплатную помощь по дому: кто именно и как получить услугу

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Пятница 20 августа 2021 07:37
Украинцы имеют право на бесплатную помощь по дому: кто именно и как получить услугу Коллаж РБК-Украина: в Минсоцполитики рассказали об услуге натуральной помощи
Автор: Владимир Костырин

В Украине некоторые категории граждан могут воспользоваться "услугами натуральной помощи" от социальных работников, которая осуществляется на бесплатной основе.

Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

Такая помощь предоставляется уязвимым категориям и тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто именно может получить услугу

Согласно государственному стандарту услуги натуральной помощи, разработанному Минсоцполитики, помощь в ведении ежедневных бытовых дел оказывается:

  • гражданам пожилого возраста,
  • детям с инвалидностью,
  • детям-сиротам,
  • детям, лишенным родительской опеки,
  • беспризорным,
  • одиноким,
  • и другим социально незащищенным слоям населения.

Какая помощь входит в программу

  • уборка жилья (косметическая, влажная, генеральная)
  • мытье одежды, белья;
  • пошив или ремонт одежды (обуви);
  • стрижка волос, подстригание ногтей;
  • мытье и утепление окон;
  • побелка стены известью;
  • чистка печных дымоходов;
  • рубка дров и занос древесины (угля) в помещение, разжигание печи;
  • занос воды;
  • обработка приусадебного участка;
  • ремонтные работы в хозяйстве;
  • помощь в заготовке на зиму;
  • зимой расчистка снега;
  • обеспечение гуманитарной помощью.

Кто выполняет работу и как заказать услугу

Для того чтобы социальные работники взяли граждан из указанных категорий под свою опеку, они или законные представители должны обратиться с таким заявлением в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или структурного подразделения по вопросам социальной защиты.

Помощь осуществляют члены команды из числа работников поставщика социальных услуг, которая состоит не менее чем из 3 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве люди с инвалидностью могут бесплатно воспользоваться услугами социального такси.

Напомним также, что в Украине граждане могут получить компенсацию за перебои с электроснабжением.

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Министерство социальной политики
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