Украинцы имеют право на бесплатную помощь по дому: кто именно и как получить услугу
В Украине некоторые категории граждан могут воспользоваться "услугами натуральной помощи" от социальных работников, которая осуществляется на бесплатной основе.
Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.
Такая помощь предоставляется уязвимым категориям и тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.
Кто именно может получить услугу
Согласно государственному стандарту услуги натуральной помощи, разработанному Минсоцполитики, помощь в ведении ежедневных бытовых дел оказывается:
- гражданам пожилого возраста,
- детям с инвалидностью,
- детям-сиротам,
- детям, лишенным родительской опеки,
- беспризорным,
- одиноким,
- и другим социально незащищенным слоям населения.
Какая помощь входит в программу
- уборка жилья (косметическая, влажная, генеральная)
- мытье одежды, белья;
- пошив или ремонт одежды (обуви);
- стрижка волос, подстригание ногтей;
- мытье и утепление окон;
- побелка стены известью;
- чистка печных дымоходов;
- рубка дров и занос древесины (угля) в помещение, разжигание печи;
- занос воды;
- обработка приусадебного участка;
- ремонтные работы в хозяйстве;
- помощь в заготовке на зиму;
- зимой расчистка снега;
- обеспечение гуманитарной помощью.
Кто выполняет работу и как заказать услугу
Для того чтобы социальные работники взяли граждан из указанных категорий под свою опеку, они или законные представители должны обратиться с таким заявлением в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или структурного подразделения по вопросам социальной защиты.
Помощь осуществляют члены команды из числа работников поставщика социальных услуг, которая состоит не менее чем из 3 человек.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве люди с инвалидностью могут бесплатно воспользоваться услугами социального такси.
Напомним также, что в Украине граждане могут получить компенсацию за перебои с электроснабжением.