Украинцы имеют право на бесплатную помощь по дому: кто именно и как получить услугу

В Украине некоторые категории граждан могут воспользоваться "услугами натуральной помощи" от социальных работников, которая осуществляется на бесплатной основе.

Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

Такая помощь предоставляется уязвимым категориям и тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто именно может получить услугу

Согласно государственному стандарту услуги натуральной помощи, разработанному Минсоцполитики, помощь в ведении ежедневных бытовых дел оказывается:

гражданам пожилого возраста,

детям с инвалидностью,

детям-сиротам,

детям, лишенным родительской опеки,

беспризорным,

одиноким,

и другим социально незащищенным слоям населения.

Какая помощь входит в программу

уборка жилья (косметическая, влажная, генеральная)

мытье одежды, белья;

пошив или ремонт одежды (обуви);

стрижка волос, подстригание ногтей;

мытье и утепление окон;

побелка стены известью;

чистка печных дымоходов;

рубка дров и занос древесины (угля) в помещение, разжигание печи;

занос воды;

обработка приусадебного участка;

ремонтные работы в хозяйстве;

помощь в заготовке на зиму;

зимой расчистка снега;

обеспечение гуманитарной помощью.

Кто выполняет работу и как заказать услугу

Для того чтобы социальные работники взяли граждан из указанных категорий под свою опеку, они или законные представители должны обратиться с таким заявлением в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или структурного подразделения по вопросам социальной защиты.

Помощь осуществляют члены команды из числа работников поставщика социальных услуг, которая состоит не менее чем из 3 человек.