Українці мають право на безкоштовну допомогу по дому: хто саме і як отримати послугу

В Україні деякі категорії громадян можуть скористатися "послугами натуральної допомоги" від соціальних працівників, яка здійснюється на безплатній основі.

Про це передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.

Така допомога надається вразливим категоріям і тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах.

Хто саме може отримати послугу

Згідно з державним стандартом послуги натуральної допомоги, розробленим Мінсоцполітики, допомога у веденні щоденних побутових справ надається:

громадянам похилого віку,

дітям з інвалідністю,

дітям-сиротам,

дітям, позбавленим батьківського піклування,

безпритульним,

самотнім,

та іншим соціально незахищеним верствам населення.

Яка допомога входить до програми

прибирання житла (косметична, волога, генеральна)

миття одягу, білизни;

пошиття або ремонт одягу (взуття);

стрижка волосся, підстригання нігтів;

миття та утеплення вікон;

побілка стіни вапном;

чистка пічних димоходів;

рубка дров і занос деревини (вугілля) до приміщення, розпалювання печі;

занос води;

обробка присадибної ділянки;

ремонтні роботи в господарстві;

допомога в заготівлі на зиму;

взимку розчищення снігу;

забезпечення гуманітарною допомогою.

Хто виконує роботу і як замовити послугу

Для того, щоб соціальні працівники взяли громадян із зазначених категорій під свою опіку, вони або законні представники повинні звернутися з такою заявою до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або структурного підрозділу з питань соціального захисту.

Допомогу здійснюють члени команди з числа працівників постачальника соціальних послуг, яка складається не менше ніж з 3 людей.