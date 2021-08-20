Українці мають право на безкоштовну допомогу по дому: хто саме і як отримати послугу
В Україні деякі категорії громадян можуть скористатися "послугами натуральної допомоги" від соціальних працівників, яка здійснюється на безплатній основі.
Про це передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.
Така допомога надається вразливим категоріям і тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах.
Хто саме може отримати послугу
Згідно з державним стандартом послуги натуральної допомоги, розробленим Мінсоцполітики, допомога у веденні щоденних побутових справ надається:
- громадянам похилого віку,
- дітям з інвалідністю,
- дітям-сиротам,
- дітям, позбавленим батьківського піклування,
- безпритульним,
- самотнім,
- та іншим соціально незахищеним верствам населення.
Яка допомога входить до програми
- прибирання житла (косметична, волога, генеральна)
- миття одягу, білизни;
- пошиття або ремонт одягу (взуття);
- стрижка волосся, підстригання нігтів;
- миття та утеплення вікон;
- побілка стіни вапном;
- чистка пічних димоходів;
- рубка дров і занос деревини (вугілля) до приміщення, розпалювання печі;
- занос води;
- обробка присадибної ділянки;
- ремонтні роботи в господарстві;
- допомога в заготівлі на зиму;
- взимку розчищення снігу;
- забезпечення гуманітарною допомогою.
Хто виконує роботу і як замовити послугу
Для того, щоб соціальні працівники взяли громадян із зазначених категорій під свою опіку, вони або законні представники повинні звернутися з такою заявою до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або структурного підрозділу з питань соціального захисту.
Допомогу здійснюють члени команди з числа працівників постачальника соціальних послуг, яка складається не менше ніж з 3 людей.
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