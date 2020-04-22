Украинцы будут выбирать президента в интернете: Зеленский сделал заявление (видео)

Владимир Зеленский намерен к следующим президентским выборам реализовать для граждан возможность выбирать онлайн. Об этом глава государства сказал в документальном фильме "Год президента Зеленского".

Картина, посвященная изменениям в Украине под руководством Зеленского за время на посту и о планах на будущее, вышла 22 апреля в сети.

По словам президента, диджитализация Украины продолжается, и уже в ближайшие недели государство войдет в тройку самых современных стран мира в этом направлении.

"И это правда. То есть у нас появилась "Дія", электронный паспорт, права, техпаспорт, студенческий... А будет все. Кроме электронной подписи будет вся твоя недвижимость, весь твой бизнес, все что можно - все это будет. Около 8 новых электронных документов готовится", - заявил Зеленский.

Также он уверен, что уже на следующих президентских выборах, намеченным на 2024 год, проголосовать возможно будет онлайн.

"Одной из моих задач стало - выборы следующего президента Украины должны быть электронными. То есть чтобы была такая возможность - обычная и электронная. Вот в некоторых странах это существует. Например, в Эстонии. Они и так выбирают, и в электронном виде выбирают", - заявил глава государства.

Также Зеленский напомнил, что в Украине появилось отдельное министерство в рамках диджитализации страны - Министерство цифровой трансформации Украины.

Видео: Зеленский в фильме рассказал о годе своего президентства

Ранее мы писали о том, как поменялись цены и тарифы за почти год президентства Зеленского - появилась инфографика.